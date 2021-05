Fiscalía obtiene orden de aprehensión contra gobernador Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó este miércoles el senador Ricardo Monreal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este lunes que Cabeza de Vaca ya no tenía fuero constitucional tras resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A través de su cuenta de Twitter, el senador morenista informó que el mandatario estatal tiene orden de aprehensión y reclamó al Congreso de Tamaulipas la protección de García Cabeza de Vaca, en lugar de haber designado un sustituto.

Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 19, 2021

Meses atrás en una reunión virtual, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, reportó que hubo ingresos por millones de pesos a las cuentas de Cabeza de Vaca que no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria.

El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados decidió retirarle el fuero al gobernador panista, sin embargo, el Congreso del estado no acató la decisión y rechazó el desafuero del político tamaulipeco.

Después, panistas de Tamaulipas organizaron una caravana en apoyo al García Cabeza de Vaca, mientras su defensa declaraba que todavía mantenía el fuero y que era “intocable”.

El 11 de mayo, la FGR informó que había recibido información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntas operaciones ilícitas del mandatario estatal, por lo que había sido integrada a una carpeta de investigación independiente a la abierta por su desafuero.

“La Fiscalía General de la República acaba de recibir la información que el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos le ha enviado al Gobierno de México, respecto a las posibles responsabilidades penales de Francisco Javier ‘G’, Ismael ‘G’, José Manuel ‘G’, José Ramón ‘C’ y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”, detalló la FGR en un comunicado.

#FGRInforma Se recibió información del Departamento de Justicia de EU, sobre posibles responsabilidades penales de Francisco J. "G", Ismael "G", José Manuel "G", José Ramón "C" y empresas, vinculadas con operaciones bancarias ilícitas; serán investigadas https://t.co/JexwUzqigh pic.twitter.com/k338pz6EfI — FGR México (@FGRMexico) May 11, 2021

Ante estas acusaciones, el panista denunció que no ha hecho operaciones o transferencias ilícitas y reclamó que no se le ha permitido el acceso a la carpeta para ver los cargos de que se le acusa, mientras, su defensa afirmaba que el mandatario no había violado leyes en Estados Unidos.

Tras una disputa entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la FGR, el titular de esta última, Alejandro Gertz Manero, impugno ante el presidente de la SCJN, la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara en la que consideraba que Cabeza de Vaca aún mantenía el fuero.

Gertz Manero interpuso el recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 50/21, a través del oficio FGR/043/2021 dirigido al ministro Zaldivar para judicializar una orden de aprehensión y obtener una orden de aprehensión ante el gobernador tamaulipeco.

De igual manera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ordenó el congelamiento de las cuentas del político panista por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Cabeza de Vaca no es el primero: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores

Con la orden de aprehensión de Cabeza de Vaca, suman ya 3 gobernadores tamaulipecos los que implicados en varios delitos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores

Hasta antes del panista, Tomas Yarrington (1999- 2004) fue otro gobernador priista que tuvo problemas con la justicia y actualmente está detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y recibir sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas.

Por su parte, el priista Eugenio Hernández Flores (2005-2010) fue detenido en 2017 por los delitos de malversación de fondos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.