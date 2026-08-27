Sheinbaum cuestiona aspiración presidencial de Cabeza de Vaca: ‘Está muy difícil hacer campaña desde EU’

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó las aspiraciones de Javier Cabeza de Vaca para 20230. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la aspiración presidencial de Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien permanece en Estados Unidos desde hace años.

“Está muy difícil ser candidata o candidato y lanzar tu candidatura desde otro país”, comentó la mandataria en la mañanera de este jueves 27 de agosto.

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que, pese a la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, el panista no tiene impedimento para ser candidato a un cargo público.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede resolver en caso de una queja contra su candidatura, como ocurrió en las elecciones de 2024, cuando intentaba ser diputado plurinominal.

El otro escenario es que Cabeza de Vaca sea detenido y le dicten prisión preventiva, medida cautelar que le quitaría su derecho a contender por un cargo público, explicó Zaldívar.

Las aspiraciones políticas de Francisco Javier Cabeza de Vaca no son nuevas. Sin embargo, luego de finalizar su mandato en Tamaulipas, se exilió en Estados Unidos al contar con la doble nacionalidad.

Desde ese país, el exfuncionario intenta hacer política. Sin embargo, sus compañeros deben viajar hasta EU para reunirse con él o, en su lugar, realizar grabaciones y entrevistas que después publican en redes sociales.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta Cabeza de Vaca?

En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el entonces gobernador por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un año después, las autoridades solicitaron a la Cámara de Diputados su desafuero y se libró una orden de aprehensión. Sin embargo, se promovieron múltiples recursos para impedir su detención.

En 2026, un juez negó un amparo al exgobernador y a cuatro de sus familiares, y el Tribunal de Disciplina de la SCJN inhabilitó al juez federal Juan Fernando Alvarado López, al señalar que actuó de manera parcial y fuera de los márgenes legales, en favor del exmandatario mediante diversos amparos.

La situación legal de Cabeza de Vaca fue un argumento en 2024 para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ‘tirara’ su candidatura como diputado plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN).

A la fecha, el exgobernador de Tamaulipas no regresó a México. Incluso, su campaña como diputado plurinominal la realizó a distancia, con spots grabados desde su domicilio en EU.