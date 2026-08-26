De los estados al Zócalo de CDMX: Así será la gira de Sheinbaum por el Segundo Informe de Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum ya prepara su Segundo Informe de Gobierno que se presentará el 1 de septiembre en Palacio Nacional y anunció que también se difundirán 14 pequeños videos.

Además, visitará todo el país de jueves a domingo para dar a conocer los avances de su administración, informó durante su conferencia ‘mañanera’.

La mandataria explicó que el próximo martes 1 de septiembre ofrecerá el informe oficial desde Palacio Nacional y a partir del jueves 3 de septiembre, comenzará a visitar los 32 estados.

Esta gira se realiza debido a que en todos los estados se han realizado obras, “desde mantenimientos en carreteras federales, hasta obras en agua” y también mencionó la presidenta que resaltará los avances en materia de seguridad.

Así será el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum agregó que los videos son diferentes debido a que se grabaron o incluyen distintas imágenes de las giras realizadas en los últimos meses como parte de la entrega de proyectos, obras y distintos apoyos.

“Vamos a todas las entidades durante tres o cuatro semanas y después cerramos en el Zócalo”, apuntó Sheinbaum quien precisó que el cierre del informe de Gobierno será en la Ciudad de México con un evento en el Zócalo capitalino.

Por dicha agenda, la mandataria adelantó que la conferencia ‘mañanera’ se suspenderá el 1 de septiembre, así como el 15 y 16.

“El martes próximo hacemos el informe aquí (en Palacio Nacional), se entrega al Congreso de la Unión y vamos a ir a todas las entidades de la república, como hicimos el año pasado, para informar lo que estamos haciendo en cada estado”, declaró la mandataria federal.

Promueve Sheinbaum documental por su Segundo Informe de Gobierno

En el contexto de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Sheinbaum presentó la miniserie documental Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo.

La producción será transmitida del 25 al 27 de agosto, a las 22:30 horas, por Canal Once, Canal 22 y las plataformas digitales de los medios públicos.

El documental mostrará recorridos de la mandataria por distintas regiones del país, así como encuentros con habitantes y acciones emprendidas por su administración.

El promocional fue difundido durante la conferencia matutina, como antesala del balance que ofrecerá sobre su segundo año al frente del Gobierno de México.

*Con información de Quadratín