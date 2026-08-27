Sheinbaum está de acuerdo con prohibir el uso de celulares en escuelas: ‘Hay que volver al papel’

“Mi opinión es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas, ya hay esa disposición en 16 estados de la República”, aseguró. (Cuartoscuro).

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que está de acuerdo en prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica del país.

Afirmó que después de conocer el impacto que puede tener el uso excesivo de las panatallas en las infancias, lo mejor es que no se tengan en las aulas.

“Mi opinión es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas, ya hay esa disposición en 16 estados de la República”, aseguró.

La mandataria agregó que las plataformas afectan el crecimiento, la conducta y el desarrollo cognitivo de niñas y niños.

“Me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel, al lápiz, a un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos y que a la hora del recreo se juegue y que no estén los niños cada uno con su celular en una realidad virtual y que se promueva el vínculo social entre las niñas y los niños”, dijo.

Sheinbaum aseguró que la presentación de los expertos sobre el uso de celulares en menores fortaleció que no se tengan en aulas y agregó que ahora están consultando en los Consejos Técnicos para escuchar a maestros y maestras y a partir de ahí tomar una decisión.

CDMX da el primer paso para prohibir uso de celulares en escuelas

En mayo del 2026, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas a la Ley de Educación capitalina para regular el uso responsable de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas públicas y privadas de nivel básico.

Las modificaciones fueron avaladas por 47 votos a favor y cero en contra en el pleno del Congreso local, con el objetivo de establecer medidas que permitan disminuir distracciones en las aulas y promover un uso responsable de las tecnologías entre niñas, niños y adolescentes.

Las y los estudiantes no podrán utilizar teléfonos celulares durante el horario de clases, salvo en casos excepcionales relacionados con actividades pedagógicas, emergencias o situaciones autorizadas por docentes y autoridades escolares.