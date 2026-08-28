Brote de ébola en el Congo: Se extiende a 2 nuevas zonas sanitarias; ya hay 60 afectadas

El gobierno congolés comenzó en jueves a administrar la vacuna Ervebo a trabajadores de la salud. (AP).

El brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia se ha extendido a dos nuevas zonas sanitarias del este de la República Democrática del Congo, con un total de 60 afectadas, según las últimas cifras publicadas el viernes por el gobierno.

Las dos nuevas zonas afectadas son Biena y Manguredjipa, en la provincia congoleña de Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad es mucho más alta que la general del 48%, debido en parte a la demora en las labores de respuesta, según datos del Ministerio de Salud.

El Ministerio indicó que el brote acumula 5 mil 794 casos confirmados, incluidos 2 mil 786 fallecimientos, al tiempo que se propaga a una velocidad sin precedentes, más rápido que los esfuerzos por rastrearlo y frenarlo.

El brote se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos de población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que sigue fuera de control y va camino de superar el episodio en África Occidental entre 2014 y 2016, el más letal registrado nunca, que causó más de 11 mil muertos, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

El grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras anunció el viernes que abrió un nuevo centro de tratamiento en Beni, en Kivu del Norte, para permitir una respuesta más rápida en la que consideró una de las zonas más afectadas.

Aunque la gran mayoría de los casos se concentra en la provincia nororiental de Ituri, Kivu del Norte tiene una tasa de letalidad por ébola de cerca del 69%, una de las más altas del país, según las últimas cifras del gobierno.

El nuevo centro “permite el tratamiento rápido de los pacientes, refuerza el rastreo de contactos y apoya a las autoridades sanitarias en sus esfuerzos por contener la propagación del virus”, explicó Médicos Sin Fronteras en un comunicado.

El gobierno congolés comenzó en jueves a administrar la vacuna Ervebo a trabajadores de la salud y otros de primera línea. El medicamento fue eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo diferente, más común, llamado Zaire.

Se están realizando ensayos clínicos para encontrar una vacuna autorizada contra el raro virus Bundibugyo que está causando el brote actual y para el cual no hay vacunas ni tratamientos aprobados.

¿Cuándo comenzó en nuevo brote de ébola?

Aunque el brote actual fue declarado a mediados de mayo, las autoridades creen que se habría estado propagando desde febrero. Se ha extendido de tres zonas sanitarias a casi 60, con la mayoría de los casos y muertes fuera de la red de contactos supervisados y dentro de las comunidades.

Los esfuerzos por controlar el brote —desde limitar las reuniones públicas hasta el distanciamiento social y el cierre de aeropuertos— han alterado la vida en las seis provincias afectadas, particularmente Ituri, que ha sido devastada por la violencia rebelde.

El gobierno ha introducido medidas, incluida la instalación de equipos de salud y sanitarios en algunos lugares, pero grupos de defensa señalan que se necesita hacer más para generar confianza dentro de la comunidad.

Una vez que la vecina Uganda se declaró libre de ébola el mes pasado, el riesgo de una mayor propagación transfronteriza sigue existiendo, advirtió la OMS el miércoles.

Marie Roseline Belizaire, experta de la OMS, dijo que la República Centroafricana se considera ahora el país con mayor riesgo de contagio, seguida de cerca por Sudán del Sur, a medida que el brote en el este de la República Democrática del Congo se ha expandido hacia las zonas fronterizas.