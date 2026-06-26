Brote de ébola: Trabajadores de salud en alerta por ‘caótico’ intento de EU de capacitar al personal

El Congo supera la barrera de los 300 muertos confirmados por el brote de ébola.

Treinta trabajadores del servicio federal de salud se reunieron el mes pasado en la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Maryland, para prepararse para un viaje a África, la primera oleada destinada a atender a los estadounidenses expuestos al mortal brote de ébola que asola comunidades en todo el continente.

Pero los participantes no tardaron en alarmarse por lo que describieron como un esfuerzo caótico y apresurado, realizado bajo una intensa presión por parte de Washington.

La sesión se limitó a tan solo tres días, con apenas 90 minutos dedicados a una simulación completa sobre cómo interactuar de forma segura con un paciente de ébola, según personas familiarizadas con la iniciativa que solicitaron el anonimato para detallar los acontecimientos.

Esto ocurre a pesar de que muchos de los participantes tenían poca o ninguna experiencia en respuesta a brotes epidémicos antes de su llegada, y de los riesgos inherentes al tratamiento del ébola. El ébola, una enfermedad hemorrágica que provoca vómitos y diarrea intensos y con sangre, se transmite a través de una gota microscópica de fluidos corporales infectados.

Hay casi 300 muertos por brote de ébola

En cambio, la mayor parte del tiempo se dedicó a reuniones administrativas para gestionar el papeleo relacionado con sus historiales médicos y de viaje, así como con su estado de vacunación.

La frustración se apoderó de quienes supervisaban los preparativos —entre ellos, funcionarios designados políticamente por el Pentágono— y del almirante Brian Christine, urólogo que ejerce como subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos y supervisa el Cuerpo de Oficiales del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos.

La breve sesión solo sirvió para poner de relieve las preocupaciones existentes sobre el esfuerzo de Estados Unidos por construir y dotar de personal a una unidad de aislamiento de emergencia en la base aérea de Laikipia, en Kenia.

La misión tiene como objetivo ayudar a los estadounidenses en África expuestos a la cepa Bundibugyo, una variante relativamente rara del ébola que está provocando una crisis que, hasta el 25 de junio, ya había causado la muerte de 293 personas.

¿Qué tan peligrosa es la nueva cepa de ébola?

Una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que los oficiales desplegados tenían una amplia gama de conocimientos especializados, incluyendo médicos, enfermeras e ingenieros, y que cada uno “completó una capacitación especializada específica para la misión”.

“Las afirmaciones de que los agentes del Servicio de Salud Pública de EU fueron desplegados sin la preparación adecuada son simplemente falsas”, declaró la portavoz Emily Hilliard. “Estos agentes dedican sus carreras a proteger la salud de nuestra nación, y su seguridad sigue siendo una prioridad absoluta”.

Tan peligrosa como otras cepas del Ébola, la cepa Bundibugyo puede provocar fiebre alta repentina, inflamación generalizada y hemorragias internas, además de una caída drástica de la presión arterial.

Sin embargo, a diferencia de la cepa Zaire, más común, no existe una vacuna ni tratamiento con anticuerpos aprobados. Para complicar aún más la situación, la disminución de la financiación de la ayuda internacional ha dificultado el rastreo y seguimiento de los casos, la mejor manera que queda para combatir el brote.

Así van los esfuerzos de EU para contener el brote de ébola

La Casa Blanca sostiene que la iniciativa tenía como objetivo poner en marcha un centro que agilizara la atención médica para los militares, médicos y voluntarios estadounidenses que luchan contra una enfermedad mortal, para quienes cada segundo cuenta.

Según la Casa Blanca, al establecer este centro en Kenia, los estadounidenses podrán comenzar a recibir atención médica con mayor rapidez.

Pero los críticos creen que es simplemente una forma que tiene el presidente Donald Trump de impedir que los pacientes con ébola lleguen a Estados Unidos, y el consiguiente revuelo mediático que sin duda se produciría.

Les preocupa que el centro de Kenia, improvisado en cuestión de días y atendido por personal médico con escasa formación, pueda poner en mayor riesgo a los trabajadores sanitarios estadounidenses.

Argumentan, además, que trasladar a quienes han estado expuestos al ébola a un centro provisional en África es injusto para los ciudadanos estadounidenses que han arriesgado sus vidas para ayudar en la crisis y que quizás deseen regresar a casa.

“Es difícil decirle a alguien: ‘Deberías ir a ayudar a combatir esta enfermedad, pero si te enfermas, no podrás regresar’”, dijo Ron Klain, exjefe de gabinete del presidente Joe Biden, quien se desempeñó como coordinador de la respuesta al ébola de la Casa Blanca durante la administración Obama.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) indicó que la capacitación incluyó ejercicios sobre cómo manejar equipos de protección, procedimientos de cuarentena, prevención de infecciones y atención clínica.

Quienes cuestionan el enfoque de la administración Trump también señalan que el gobierno federal creó una red de centros de tratamiento de vanguardia —y costosos— tras el brote de ébola de 2014 en Estados Unidos, precisamente con este propósito.