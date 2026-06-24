Ébola ‘contagia’ a Europa: Francia confirma primer caso... pero asegura que ‘está bajo control’

Francia confirma su primer caso de ébola en un médico que regresó de Congo. (AP)

Francia confirmó el primer caso positivo de ébola; se trata de un médico humanitario que regresó de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), zona donde el virus mantiene circulación activa, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

El paciente recibió atención inmediata a su llegada al territorio francés y fue trasladado a un centro hospitalario especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad. Las autoridades sanitarias precisaron en un comunicado que el médico se encuentra estable.

El Ministerio de Salud subrayó que activó de forma inmediata los protocolos de seguridad sanitaria, incluido el aislamiento del paciente y su traslado bajo condiciones controladas, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de contagio.

Autoridades francesas piden calma ante primer caso de ébola

“La situación está bajo control”, aseguró la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras ser cuestionada sobre el contagio.

Según precisó, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, da seguimiento a la evolución del caso con la “máxima vigilancia”, en coordinación con las autoridades sanitarias competentes.

Francia dispone de infraestructura especializada para el manejo de enfermedades altamente contagiosas, como es el caso del ébola, con unidades hospitalarias equipadas con sistemas de presión negativa y estrictas medidas de bioseguridad, destacó el Ministerio de Salud.

De manera paralela, las autoridades iniciaron una investigación epidemiológica para identificar a las personas que pudieron tener contacto con el caso confirmado de ébola. La agencia regional de salud localizará a estos contactos, quienes deberán cumplir aislamiento domiciliario durante 21 días y permanecer bajo supervisión médica durante ese periodo.

El anuncio ocurre después de la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 17 de mayo, en respuesta a la circulación del ébola en el este de la RDC.

En este contexto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) mantiene su evaluación de riesgo como baja para viajeros que se desplazan a zonas con transmisión activa y muy baja para la población general en Europa.

Las autoridades también reforzaron el sistema de vigilancia sanitaria para cooperantes franceses que regresan de zonas de riesgo, concluyó el Ministerio en su comunicado.

Suman más de mil casos confirmados de ébola

El Ministerio de Salud congoleño informó el miércoles que hay mil 94 casos confirmados de ébola, incluidos 277 fallecimientos confirmados. El brote de ébola, causado por el poco frecuente virus de Bundibugyo, aún no cuenta con vacunas ni tratamiento.

Las autoridades admiten que podría haber muchos más casos de los que no tienen conocimiento y que el pico del brote, que fue declarado el 15 de mayo, todavía podría estar por delante.

Con información de AP.