La cruda realidad de la resaca 

Para los que siguen festejando el tercer triunfo de Mexico en el Mundial, aquí les cuento algo...

Hay historias que no terminan cuando acaba la fiesta. Comienzan al día siguiente, con la boca seca, la cabeza latiendo y una sed casi imposible de saciar. La cruda —o resaca— es una de las experiencias más universales de la humanidad. Tan antigua, probablemente, como el descubrimiento mismo de la fermentación.

Mucho antes de que existieran las bebidas energéticas, los sobres de electrolitos o las recomendaciones médicas sobre hidratación, las civilizaciones antiguas ya buscaban remedios para aliviar los estragos del alcohol. Hace más de cinco mil años, los sumerios dejaron registros de preparaciones herbales para combatir los malestares posteriores a la cerveza. En el antiguo Egipto, donde esta bebida formaba parte de la dieta cotidiana, se recomendaban panes fermentados, dátiles y hojas de col para recuperar el cuerpo después del exceso.

Griegos y romanos también conocían bien los efectos del vino. Los primeros consideraban vulgar beberlo puro y acostumbraban mezclarlo con agua para moderar sus efectos. Hipócrates escribió sobre los desequilibrios físicos que provocaba el alcohol, mientras que los romanos recurrían a baños calientes, huevos crudos, infusiones e incluso pequeños pájaros fritos para recuperar fuerzas.

Durante la Edad Media, la situación no era muy distinta. En muchas ciudades europeas el agua estaba contaminada y la cerveza resultaba más segura para beber. Campesinos, viajeros e incluso niños consumían diariamente versiones ligeras conocidas como small beer. La humanidad aprendió a convivir con pequeñas resacas mucho antes de comprender qué ocurría realmente dentro del organismo.

Hasta el lenguaje refleja la universalidad de este malestar. La palabra cruda es profundamente mexicana y alude a la sensación áspera que deja el alcohol en el cuerpo: garganta seca, estómago irritado y cabeza pesada. En inglés se utiliza hangover, que originalmente describía aquello que “queda colgando” después de un acontecimiento. Los franceses, quizá más poéticos, la llaman gueule de bois, literalmente “boca de madera”, una imagen tan gráfica como precisa.

Hoy la ciencia explica que el alcohol bloquea la hormona antidiurética, provocando una pérdida considerable de agua y minerales. De ahí esa sed feroz que aparece al despertar. A ello se suman la inflamación, el esfuerzo adicional del hígado y diversos desequilibrios químicos. Sin embargo, aunque hoy existan explicaciones médicas, el ritual de combatir la resaca sigue siendo, sobre todo, un fenómeno cultural.

Y ahí entra la gastronomía.

Cada pueblo desarrolló sus propios alimentos de recuperación. Corea creó el haejangguk, conocido literalmente como “sopa para expulsar la resaca”. Turquía recurrió a las sopas de callos; Japón al miso y las ciruelas encurtidas; Alemania apostó por arenques, pepinillos y cerveza ligera. Pero pocas cocinas han construido un repertorio tan amplio y emocional como la mexicana.

En México, la recuperación tiene aroma a caldo caliente y tortilla recién hecha. El menudo (pancita) dominical, la birria humeante, el pozole, los chilaquiles bañados en salsa, el consomé picante o el clamato preparado forman parte de una auténtica medicina popular. Más que simples platillos, son rituales colectivos que combinan hidratación, sal, picante, grasa y memoria familiar.

Hay algo casi ceremonial en sentarse frente a un plato de menudo después de una noche larga. La cocina mexicana entendió desde hace generaciones algo que hoy confirma la ciencia: el cuerpo necesita líquidos, sodio, energía y descanso. Pero también necesita consuelo.

La literatura tampoco escapó a la fascinación por la resaca. Ernest Hemingway convirtió el alcohol en parte de su universo narrativo. Décadas más tarde, Charles Bukowski y Malcolm Lowry retrataron la resaca no sólo como un malestar físico, sino como un estado existencial, donde el exceso, la culpa y la melancolía se entrelazan.

En México, la canción popular hizo de la cruda un símbolo cultural. José Alfredo Jiménez entendió como pocos la relación entre el alcohol, el desamor y la nostalgia. La cantina no sólo servía tequila o cerveza; ofrecía compañía, desahogo y, al amanecer, la esperanza de encontrar algún remedio para volver a empezar.

Quizá por eso la resaca sigue siendo mucho más que una reacción biológica. Es parte de la historia de la celebración humana. Detrás de cada brindis, de cada banquete y de cada fiesta, siempre ha existido alguien buscando agua, un caldo caliente, limón o cualquier remedio milagroso para aliviar la mañana siguiente.

Porque la historia del alcohol también es, inevitablemente, la historia de la sed después de la fiesta.

¡Viva México