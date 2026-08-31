¿De qué murió Francesc Garrido, actor de ‘Mar adentro’, a los 56 años?

El actor español Francesc Garrido, reconocido por sus trabajos en películas como Mar adentro, Te doy mis ojos y Smoking Room, murió este lunes 31 de agosto a los 56 años. El intérprete tuvo una trayectoria de más de tres décadas en el cine, la televisión y el teatro.

La noticia fue confirmada por la Acadèmia del Cinema Català, mientras que fuentes del sector cinematográfico indicaron a la agencia EFE la causa de muerte del actor.

La muerte de Francesc Garrido fue confirmada por la Académia del Cinema Catalá. (Foto: Captura?

¿De qué murió Francesc Garrido?

Francesc Garrido murió a los 56 años a causa de un infarto, de acuerdo con información de EFE, que citó a fuentes del sector del cine. Otros medios españoles también reportaron que el intérprete sufrió un problema cardíaco.

La muerte del actor ocurrió de manera repentina debido a que Garrido continuaba trabajando tanto en cine como en televisión.

Entre sus proyectos más recientes se encuentra El anfitrión, película protagonizada por Willem Dafoe, además de Balandrau, vent salvatge. También tenía trabajos pendientes de estreno, entre ellos la serie Sira, continuación de El tiempo entre costuras, y Todo lo necesario.

La Acadèmia del Cinema Català expresó sus condolencias tras conocer el fallecimiento del intérprete y mostró su apoyo a familiares, amigos y a la comunidad cinematográfica.

¿Quién fue Francesc Garrido?

Francesc Garrido nació en Barcelona el 7 de septiembre de 1969 y comenzó su carrera artística en el teatro en 1990, con la obra Alfons Quart. Posteriormente se formó en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).

Su debut en televisión ocurrió en 1996 con la serie Estació d’enllaç, mientras que en el cine apareció por primera vez en 1999 con La ciudad de los prodigios.

Uno de sus trabajos más recordados en la pantalla grande fue Mar adentro, película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem. También participó en Te doy mis ojos, Alatriste y Smoking Room, cinta por la que recibió la Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de Málaga.

En televisión, uno de sus papeles más reconocidos fue el del abogado Juan Elías en Sé quién eres, thriller estrenado en 2017. Su interpretación le valió una nominación a los Premios Feroz.

El actor también tuvo participación en las producciones como El tiempo entre costuras, Gran Reserva, Isabel, Clanes, La novia gitana y Jaguar.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Garrido mantuvo una estrecha relación con el teatro, particularmente con el Teatre Lliure de Barcelona, donde participó en diferentes montajes a lo largo de su trayectoria.

En el ámbito personal, Francesc Garrido mantuvo una vida alejada de los reflectores y fueron pocos los detalles que compartió públicamente sobre su familia. El actor estuvo casado con la también actriz y profesora de voz e interpretación Mercè Mariné, con quien tuvo una hija, aunque ambos procuraron mantener su vida familiar en privado.

En una entrevista, Garrido llegó a mencionar que veía el cine como una de sus principales aficiones y que no tenía televisión en casa, pues consideraba que era “un buen plan” para su hija de entonces 13 años.