Muere Peter Cullen, voz de Optimus Prime en ‘Transformers’, a los 85 años

A lo largo de su trayectoria, Peter Cullen dio voz a diferentes personajes, entre ellos King Kong en la versión de 1976. (Foto: Shutterstock)

Peter Cullen, actor de doblaje canadiense conocido por dar voz Optimus Prime, el líder de los Autobots en la serie Transformers, falleció a los 85 años. La noticia fue confirmada por Kevin Motley, representante del actor.

El agente de Peter Cullen, quien también prestó su voz a uno de los personajes principales de Winnie the Pooh: Igor, informó que el actor murió en su hogar en Los Ángeles, de acuerdo con un comunicado compartido con la revista The Hollywood Reporter.

“Falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus muchos amigos y admiradores en todo el mundo”, comentó Kevin Motley. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Peter Cullen.

“Falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus muchos amigos y admiradores en todo el mundo”, comentó Kevin Motley, quien indicó que los seres queridos del actor de ‘Predator’ desean que el legado del actor siga vivo.

El actor Peter Cullen también ideo los terroríficos sonidos que hacía el monstruo de 'Predator'. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

“Honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre: ‘Sean lo suficientemente fuertes para ser amables’”, indica el comunicado.

Hasta este momento se desconoce cuáles fueron las causas de muerte de Peter Cullen, ya que tampoco se informó previamente si el actor padecía alguna enfermedad.

¿Quién era Peter Cullen, el actor de ‘Transformers’ que murió?

Peter Claver Cullen, nombre completo del actor, nació en Montreal el 28 de julio de 1941. Antes de comenzar sus estudios de dramaturgia, pasó su infancia trabajando en una granja.

Peter cursó una carrera en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá y comenzó su trayectoria en puestas en escena antes de convertirse en el prolífico actor de doblaje que todos conocemos, de acuerdo con Variety.

Uno de sus primeros papeles como actor de doblaje llegó con Tiki Tiki. Después, no dejó de prestar su voz a diferentes personajes. Antes de participar en Transformers, Peter también apareció en series como Scooby-Doo, Las nuevas aventuras del Hombre Araña y Los Supersónicos, según IMDb.

El actor también tuvo una faceta como locutor de radio en la CKGM de Montreal, donde llegó a protagonizar algunas comedias radiofónicas y participó en sketches cómicos para el programa de Sonny & Cher.

Cuando el papel de Optimus Prime llegó a sus manos y leyó las características del personaje, pensó inmediatamente en su hermano Larry, quien fue un veterano del Cuerpo de Marines.

Fue así como tomó algunos aspectos de la personalidad de su hermano para desarrollar a Optimus Prime: “Me impresionó su tono de voz y su forma de liderar, su autocontrol, y apliqué la actitud de mi hermano ante la vida a Optimus Prime”, dijo, de acuerdo con declaraciones retomadas por Variety.

Peter Cullen apareció por primera vez como Optimus Prime en la serie Transformers de 1984, con lo cual se convirtió en la voz original de este personaje y siguió participando en proyectos relacionados con la franquicia.

Además, regresó para dar voz al líder de los Autobots en la película de 2007 dirigida por Michael Bay: “Lo describo como ponerse un par de zapatos viejos y muy cómodos que no te has puesto en mucho tiempo”, comentó sobre su regreso para el portal IGN.

Lejos de Optimus Prime, el actor cosechó una prolífica carrera y tuvo una participación importante en Predator, ya que fue él quien desarrolló los terroríficos sonidos que hacía el monstruo.

Peter Cullen también llegó a ser la voz del melancólico burrito Igor en la serie Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh, un personaje muy querido entre los niños. El actor también aparece en los créditos de cintas como Chip y Dale: Al rescate, Los pequeños Tom y Jerry, la serie animada de Los Locos Addams y El planeta del tesoro.