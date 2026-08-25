Muere Dolly Parton, reina del country, a los 80 años

¡Adiós a la efervescente ‘Reina del Country’! La cantante Dolly Parton, intérprete de ‘I Will Always Love You’ y ‘Jolene’, murió a los 80 años.

La muerte de Dolly Parton fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la cantante: “Este vídeo es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que yo pudiera asimilarlo plenamente como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas —un cargo que mi padre Larry ocupó antes que yo—, me había imaginado lo duro que sería este momento, pero no lo había sentido de verdad hasta ahora”.

En mayo, canceló una residencia programada en Las Vegas debido a problemas de salud que, según dijo, le provocaban “mareos”.

¿Quién fue Dolly Parton?

Con sus pelucas rubias platino, sus atuendos deslumbrantes, su figura de reloj de arena y sus frases ingeniosas y cautivadoras que se conocieron como Dollyismos, Parton se convirtió en una de las celebridades más reconocidas y queridas de Estados Unidos.

Entre sus canciones legendarias se encuentran ‘9 to 5′, ‘I Will Always Love You’ y ‘Jolene’, considerada la mejor canción country de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. A lo largo de una carrera de siete décadas, fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Country, en el Salón de la Fama del Rock & Roll y recibió los Honores del Centro Kennedy por sus contribuciones artísticas a lo largo de toda su vida.

Como empresaria, dirigió la creación de Dollywood, un parque temático que se convirtió en la atracción turística con mayor número de visitantes en Tennessee y en el mayor empleador de su condado natal, Sevier. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y tenía un patrimonio neto estimado de 450 millones de dólares, según Forbes.

“Ha traspasado las barreras de clase en la música para llevar el trabajo, la vida real y a las mujeres fuertes a un mundo de la música pop que suele estar dominado por el romance irreal”, escribió Gloria Steinem, editora fundadora de la revista feminista Ms., sobre Parton en 1987. “Ha utilizado su sentido de los negocios para llevar consigo a otras mujeres y a las personas de bajos recursos. Y su estilo extravagante ha transformado todos los símbolos menospreciados de la feminidad para su propio beneficio”.

En sus conciertos, Parton cautivaba al público con canciones que todos cantaban a coro con entusiasmo, alegorías conmovedoras y viejos éxitos nostálgicos, mientras alternaba entre hasta 20 instrumentos, entre ellos el banjo, el dulcimer, el autoharp y la flauta de pan. Entre canción y canción, entretenía a sus fans con sus típicas frases sobre sus numerosas cirugías plásticas o la pobreza de su infancia (“¡Teníamos agua corriente si corríamos a buscarla!“) y los animaba a encontrar la felicidad a través de la aceptación y el perdón.

“Les recuerda a sus audiencias que, sin importar de dónde vengan, todos pueden identificarse con haber sido avergonzados de una forma u otra, y que nadie se lo merece”, escribió Sarah Smarsh en She Come By It Natural: Dolly Parton and the Women Who Lived Her Songs (2020). “Si su presencia y el aprecio que infunde en las personas pudieran resumirse en una frase, sería: Se quien eres”».

El encanto y el ingenio que Parton desprendía en entrevistas y apariciones públicas ocultaban a una música decidida que revolucionó el mundo de la música country, dominado por los hombres. Cuando Parton firmó su primer contrato discográfico siendo adolescente en 1962, no existían protecciones federales contra las diferencias salariales por razón de género para un trabajo igual ni contra la discriminación de género en el lugar de trabajo.

“Ser mujer siempre me ha servido de mucho”, declaró Parton a la revista Out en 1997. “No me molesta que sea un mundo de hombres, siempre y cuando a ellos no les moleste que lo dirijamos nosotras”.