Así es Magazzino, restaurante italo-mexicano de la Condesa que visitó Andy López Beltrán

Hay restaurantes de la Ciudad de México para todos los gustos: Andrés Manuel López Obrador frecuentaba El Cardenal, famoso por sus conchas rellenas de nata; Bernardo Bosch, papá de Miss Universe 2025 y Rubén Rocha han ido a Archiebald, en Polanco; y Gerardo Fernández Noroña ha es asiduo a taquerías como Los Paisas.

Esta vez, Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán (conocido como ‘Andy’) fueron vistos en el restaurante Magazzino, en la colonia Condesa.

De acuerdo con el columnista Héctor de Mauleón, los hijos de Andrés Manuel López Obrador tuvieron una reunión de alrededor de cinco horas en Magazzino, acompañados de Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia, Juan Domingo Beckmann, líder de José Cuervo y Mauricio Garduño, empresario especializado en tecnología y transformación digital.

Durante la estancia de los destacados comensales, un mesero descorchó una botella de Sassicaia (un vino tinto Súper Toscano) y ‘Andy’ López Beltrán bebió tequila, afirma de Mauleón.

¿Cómo es Magazzino, restaurante visitado por los hijos de AMLO?

El restaurante Magazzino, ubicado en la calle Pachuca 51, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, se describe como un laboratorio gastronómico de día y un wine bar de noche.

“Magazzino es el lugar donde todo pasa. Una cocina de producción siempre en movimiento, espacio de experimentación y pruebas para todos los restaurantes de Gruppo Noi. Ya más tarde, nos transformamos en un bar de vinos con comida deliciosa”, describe el restaurante en Instagram.

El lugar se especializa en cocina italo-mexicana y está a cargo del chef Patrizio Cesarano, quien ha participado en proyectos como Casa d’Italia y Vecchio Forno. Su propuesta incluye una amplia selección de vinos y una carta de tapas (bocadillos) para acompañarlos.

Magazzino tiene dos espacios: el primero está en el interior, donde la experiencia Chef’s Table ofrece una barra para solo seis personas y el chef cocina sus recomendaciones frente a los comensales; el segundo es la terraza, con un ambiente más casual para grupos pequeños, donde se puede pedir a la carta o elegir un omakase, es decir, ponerse en las manos del chef para que seleccione la experiencia gastronómica.

De acuerdo con su descripción en el sitio de reservaciones OpenTable, el menú es corto y se encuentra en constante cambio, por lo que los platillos disponibles pueden variar según los ingredientes frescos del día.

Así que podrías encontrarte con elotes baby hechos a la parrilla y acompañados de una salsa verde cremosa, jitomates rostizados, tostada de salmón Ora King con salsa macha, además de un tartar de res ahumada servido con hojas de aguacate y pimentón.

Recientemente, la revista Eater incluyó a Magazzino en un listado de los 38 mejores restaurantes de Ciudad de México, por su atractivo Chef’s Table y sus platos pequeños para maridar con “vinos poco comunes”, “ideal para auténticos apasionados de la gastronomía que buscan una experiencia culinaria única en la ciudad”.

¿Cuánto cuesta comer en Magazzino?

Hay platillos ideales para poner al centro, como las aceitunas marinadas Olive Magazzino ($165); el Parmigiano Reggiano con balsámico, ($170); la Focaccia ‘Gorda’ con dip de Dakos ($155); berenjenas baby asadas ($255); o bien preparaciones clásicas como Maizina, una polenta de maíz azul frita y mayonesa de chile meco ahumado ($205).

Las mayoría de las preparaciones son ligeras, como la Cesar Salad ($215), las Conchiglie, una pasta con salsa de mezcal ($290) y el crudo de totoaba de Baja California, acompañado de ponzu, aceite de cebollín y almendras ($365).

Para cerrar, hay sabores como la panna cotta de vainilla con granita de jamaica, tapioca y jarabe de fresa ($205).

El cheque promedio es de $600 por persona, según Open Table; sin embargo, el consumo de alcohol puede aumentar considerablemente el rango, ya que manejan etiquetas exclusivas que fácilmente superan los 15 mil pesos.