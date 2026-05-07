FBI desmantela red de narcotráfico y la vincula a México: ‘Distribución de droga amenaza a Kansas City’

El director del FBI, Kash Patel, acusó de una red de tráfico en Kansas que tenía vínculos con México.

El director del FBI, Kash Patel, informó que sus elementos desmantelaron una red de tráfico de drogas en Kansas y que tenía vínculos con México.

“El FBI de Kansas City lideró la operación, integrándose con socios locales y federales”, publicó en sus redes sociales.

El operativo del FBI dejó siete detenidos por participar en una red de tráfico de metanfetaminas. Algunos recibirán sentencias de hasta 25 años de cárcel, según el canal KCTV 5.

Dichas personas formaban parte de una red de narcotráfico que tenía laboratorios activos para elaborar drogas.

Así fue el operativo antidrogas del FBI en Kansas

Los elementos de seguridad en Kansas incautaron 70 kilos de metanfetamina, aproximadamente 35 mil dólares en efectivo y armas de fuego.

El operativo fue liderado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creado a partir del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para establecer grupos de trabajo antidrogas.

“La mayor amenaza en Kansas City en este momento es la delincuencia violenta y la distribución de drogas, actividades influenciadas y lideradas por cárteles y bandas extranjeras”, dijo Joe Michael, agente especial supervisor del Escuadrón del FBI en Kansas, al canal de televisión.

De acuerdo con Michael, Kansas es un centro operativo para el narcotráfico debido a su ubicación céntrica que conectar el sur de Texas, la costa oeste, desde California y Phoenix.

Trump lanza nuevas amenazas contra México

Dicho operativo en Kansas y la mención del FBI, ocurre luego de que el presidente Trump advirtió a México que, “si no hacen su trabajo” contra el narcotráfico, Washington lo hará.

El mandatario hizo estas declaraciones en un acto en la Casa Blanca, en medio de la tensión bilateral después de que haya insinuado en varias ocasiones la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir a los carteles, una opción que el Gobierno de Claudia Sheinbaum rechaza.

“El ingreso de drogas por vía marítima ha disminuido un 97 por ciento, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, lo cual es mucho más sencillo. Oirán algunas quejas de gente en México y otros lugares, pero si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”, afirmó.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Estados Unidos, que declaró a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

*Con información de EFE