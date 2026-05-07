‘Fue un malentendido’: Ivar Sisniega aclara polémica sobre la concentración para el Mundial 2026

A pesar de la polémica, todos los convocados al Mundial 2026 se presentaron en el CAR la noche del miércoles 6 de mayo. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de la polémica que surgió previo a la concentración de los convocados de la Liga MX al Mundial 2026, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), habló al respecto y afirmó que todo se trató de un malentendido.

El problema con los convocados comenzó después de que se dio a conocer que el Club Toluca tenía permiso para que Jesús Gallardo y Alexis Vega jugaran la vuelta de las semifinales de la Concachampions contra LAFC.

La decisión no fue del agrado de Amaury Vergara, dueño del Club Guadalajara, quien ordenó a sus seleccionados no asistir al llamado de Javier ‘El Vasco’ Aguirre, lo que obligó al DT y a la FMF a aclarar la situación y lanzar un ultimátum.

A pesar de la polémica, los convocados al Mundial 2026 ya están concentrados en el CAR. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, explicaron en un comunicado.

¿Qué dijo Ivar Sisniega sobre la polémica con los convocados al Mundial 2026?

Ivar Sisniega acudió a la ceremonia en la que se presentó el traje que usará la Selección Mexicana de Futbol durante el Mundial 2026, por lo que fue cuestionado sobre la situación que enfrentó el ‘Tri’ en el arranque de las actividades mundialistas.

Esto ocurrió especialmente luego de que el Club Toluca emitió un comunicado en el que afirmó que las gestiones para que sus seleccionados estuvieran en las semifinales de la Concachampions comenzaron tiempo atrás y fueron hechas en apego al reglamento.

“Dado que no contravenía lo acordado (...) la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”, explicaron. Ante ello, Ivar Sisniega se limitó a compartir que la situación ya está aclarada.

Javier Aguirre afirma que no se han roto los pactos con los clubes. (Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Fue un malentendido, desafortunadamente. Hay que dar vuelta a la página. Hoy, lo importante para nosotros internamente es cerrar filas”, comentó ante medios de comunicación e indicó que, tras la polémica, le hicieron saber a ‘El Vasco’ que todos lo respaldan en el proyecto rumbo al Mundial 2026.

“Estamos con él para apoyarlo y para que este proyecto salga adelante. Necesitamos unidad para que el grupo se sienta fortalecido; vamos a trabajar en eso”, dijo sin ahondar más en los permisos que recibió Toluca.

¿Cómo es la relación de la FMF con Toluca y Guadalajara?

Luego de que Amaury Vergara llamó a sus seleccionados a Verde Valle, en Guadalajara, y acusó un incumplimiento de acuerdos; y del comunicado emitido por Toluca, Ivar aseguró que la relación con ambos clubes es buena.

“Hay comunicación y una gran relación con ellos. Son dos de los equipos que más han apoyado este proyecto; Toluca y Chivas son pilares del futbol mexicano”, afirmó durante el encuentro con los medios.

Además, señaló que la polémica terminó de la mejor manera posible, ya que incluso los ‘Diablos Rojos’ derrotaron a LAFC en la vuelta de las semifinales de la Concachampions aun sin la presencia de Jesús Gallardo y Alexis Vega.

“Final feliz para todos, hoy estamos enfocados en que hay un buen ambiente con la selección, que los jugadores se sientan a gusto”, añadió el presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Qué dijo Antonio ‘El Turco’ Mohamed sobre la polémica?

Antonio ‘El Turco’ Mohamed, director técnico de Toluca, también habló al respecto durante la conferencia de prensa posterior al partido de la Concachampions, donde indicó que los jugadores convocados ya se encontraban en el CAR de la Ciudad de México.

“Que se concentren en lo suyo. Dedicamos el triunfo a Alexis y a Jesús”, dijo ‘El Turco’ Mohamed, quien además afirmó que con el permiso que solicitaron no buscaban sacar ventaja.

“Lo demás es un malentendido y no quisimos sacar ventaja. Ante Pachuca no juegan ellos, pero como es un partido internacional, pensamos que podíamos tener ayuda de todos”, comentó.

A pesar de la polémica, todos los convocados por ‘El Vasco’ llegaron al Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, donde tuvieron diferentes actividades, entre ellas una cena, según compartió la Selección Nacional en sus redes sociales.