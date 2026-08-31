Fue robado en Jalisco: Esto sabemos del coche bomba usado en la comandancia de Ojocaliente, Zacatecas

Autoridades explicaron que el coche bomba que explotó en Zacatecas quedó encendido luego de que el chofer lo abandonó.

Un auto robado en Jalisco habría sido utilizado como el coche bomba que explotó frente la Comandancia de Seguridad Pública de Ojocaliente, Zacatecas, la noche del domingo 30 de agosto.

Así lo declaró Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, quien explicó que el responsable del ataque fue un civil que abandonó el vehículo y caminó cuadras antes de que se activara el mecanismo explosivo.

El auto era de la marca SEAT, y de acuerdo con las indagatorias, fue robado en Jalisco desde abril pasado. Aún se desconoce el tipo de explosivos utilizados y el mecanismo con el cuál se activó.

¿Cómo fue la explosión del coche bomba frente a la comisaría de Ojocaliente?

De acuerdo con las autoridades de Zacatecas, el conductor, que no ha sido identificado, estacionó el coche bomba frente a la Comandancia de Seguridad Pública en Ojocaliente, justo detrás de una de las unidades de la policía municipal.

En ese momento se encontraba un auto blindado cerca de las instalaciones, algo que las autoridades calificaron como ‘afortunado’.

El conductor dejó el auto encendido y caminó algunas cuadras. Una mujer, elemento de la policía municipal, se dirigía a inspeccionar el vehículo minutos después de que fuera abandonado, y justo antes de salir de la comandancia ocurrió la explosión.

La onda de la explosión provocó daños en 11 vehículos particulares, dos patrullas y edificios aledaños. Ninguno de los siete heridos tuvo lesiones de gravedad.

CJNG estaría detrás del ataque con coche bomba en Zacatecas

De acuerdo con la Fiscalía General de Zacatecas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sería el responsable del ataque con el coche bomba.

Cristian Paul Camacho, fiscal general, explicó que el robo del auto tendría relación con el CJNG, ya que fue robado en una zona donde opera la organización criminal.

El ataque sería una represalia por la detención de William ‘N’, sicario del CJNG de 18 años de edad que fue arrestado por presuntamente agredir a policías de Zacatecas en los límites con Aguascalientes.

Las investigaciones continúan al respecto, y las autoridades no descartan que la explosión “sea resultado de dicha detención” relacionada con el combate al crimen organizadao en Zacatecas.