Clima en CDMX y Edomex: Cielo despejado y máxima de 25°C para el jueves 17 de septiembre

El clima en CDMX y Edomex para este jueves 17 de septiembre presentará un ambiente fresco por la mañana y templado durante el día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan condiciones de cielo mayormente despejado en el Valle de México, con vientos ligeros. Las temperaturas mínimas bajarán hasta los 4°C en algunas áreas, invitando a la precaución.

¿Qué temperatura hará mañana en el Valle de México?

En la Ciudad de México, los termómetros marcarán una mínima de 9.7°C y una máxima de 23.7°C. Por otro lado, Toluca tendrá un día más frío con una mínima de 4.3°C y una máxima de 19.7°C. En su municipio principal, Toluca de Lerdo, las temperaturas variarán entre los 6°C y los 21°C.

Para Naucalpan de Juárez, se anticipa una mínima de 9.0°C y una máxima de 23.7°C, similar a la capital. Ecatepec de Morelos será la ciudad más cálida de la zona, con una mínima de 9.3°C y una máxima que alcanzará los 24.7°C. La diferencia térmica entre Toluca y Ecatepec será muy notable.

¿Se esperan lluvias este jueves en la CDMX y Edomex?

Las condiciones del clima en la mayor parte del Valle de México serán de cielo despejado, con periodos poco nubosos. La probabilidad de lluvia se mantiene muy baja para este jueves, lo que sugiere una jornada sin precipitaciones significativas. El SMN no ha emitido alertas por lluvias fuertes para la región.

El viento en la Ciudad de México y Naucalpan soplará a unos 9 km/h; en Toluca será más ligero, de 5 km/h. El SMN reporta una baja presión en el Golfo de California, con lluvias intensas en Sonora y fuertes en Baja California Sur y Sinaloa, pero sin afectar el Valle de México.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 17 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h. Viernes 18 de septiembre : Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 9 km/h. Sábado 19 de septiembre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un descenso ligero en las temperaturas mínimas para el viernes, alcanzando los 9°C en la región. Las máximas se mantendrán entre 23°C y 24°C, con un aumento gradual de nubosidad hacia el fin de semana, sin pronóstico de lluvias fuertes.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima fresco en la región?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por la mañana y noche, se aconseja a la población vestir en capas. Aunque no se esperan temperaturas extremas, es importante mantenerse hidratado durante el día. Prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a las bajas temperaturas.

Se recomienda llevar un suéter ligero o chamarra al salir de casa, sobre todo para actividades al aire libre. Para quienes transitan por Toluca y sus alrededores, donde el frío será más intenso, una prenda abrigadora es indispensable. No se prevé la necesidad de paraguas este jueves.

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