“¡Viva nuestra soberanía!”: Gobernadora Delfina Gómez encabeza Grito de Independencia ante 30 mil mexiquenses

TOLUCA, Estado de México.– “¡Viva nuestra soberanía!”, proclamó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ante 30 mil mexiquenses que se congregaron en la Plaza de los Mártires de Toluca para conmemorar el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, en una noche de unidad, orgullo y celebración de la identidad nacional.

Desde el balcón central de Palacio de Gobierno, la Mandataria estatal ondeó el lábaro patrio y encabezó el tradicional Grito de Independencia, en el que colocó a la Soberanía Nacional como uno de los valores centrales de su arenga, en concordancia con la defensa de este principio que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante una Plaza de los Mártires colmada de los colores patrios, la Gobernadora Delfina Gómez recordó a las heroínas y los héroes que dieron patria y libertad, entre ellos Josefa Ortiz y Leona Vicario. También exaltó los principios de libertad, igualdad, democracia y justicia, así como la fraternidad universal, los pueblos indígenas y los héroes anónimos de la Independencia.

Tras el Grito de Independencia, las y los asistentes disfrutaron de un espectáculo de pirotecnia y un show de drones que iluminó el cielo de la capital mexiquense entre rítmicos destellos y la formación de diversas figuras como la bandera nacional, personajes emblemáticos del movimiento insurgente, el mapa de la entidad mexiquense, así como letreros de “Estado de México”, “Viva México” y el distintivo colibrí de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La celebración comenzó con la presentación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que ofreció “Metamorféame, un Tributo a Caifanes”. La verbena popular continuó con Germán Montero y Aarón y su Grupo Ilusión. María José cerró la noche con sus éxitos ante las familias reunidas en el corazón de Toluca.

Para proteger a las familias mexiquenses durante la celebración, se desplegó en la capital de la entidad un operativo en el que participaron mil 224 elementos, 78 unidades, 18 motocicletas, siete autobuses y seis ambulancias de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

También se realizó la instalación del puesto de comando, revisión de las condiciones de seguridad y protección civil, acciones de prevención y preparación ante cualquier contingencia, así como integrantes de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.

Asimismo, estuvieron en servicio nueve ambulancias, un puesto de mando, tres unidades de rescate urbano, una unidad de comando de incidentes y personal del Servicio de Urgencias del Estado de México; además de la presencia del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia.