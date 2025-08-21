México rinde homenaje a Leona Vicario y Carmen Serdán: ‘Su legado es de libertad’, dice Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, formó parte del homenaje a mujeres de la historia mexicana este jueves 21 de agosto. Con la bandera a media asta, se honró a Leona Vicario y Carmen Serdán.

Esto se debe a que fue el aniversario luctuoso 183 y 77 de Leona Vicario y Carmen Serdán, respectivamente.

“Su legado de libertad y justicia siguen inspirando la transformación de México”, destacó Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Leona Vicario fue una heroína de la Independencia de México; desarrolló gusto por la pintura, la política, la historia y la literatura. Ella se unió al movimiento independentista desde el periodismo.

Al inicio de la Independencia, se sumó a la insurgencia luego de que esta la contactara; desde la Ciudad de México, Leona Vicario brindaba información de lo que ocurría ahí y ayudó con algunos bienes, todo por la causa.

Vicario fue una mujer aguerrida, que vivió el presidio y la persecución, fue parte de las huestes del general José María Morelos y Pavón. Al final de su vida se estableció en Toluca, donde falleció a los 53 años.

En tanto, Carmen Serdán Alatriste fue la hija primogénita de Manuel Serdán Guanes y María del Carmen Alatriste. Nació en la ciudad de Puebla el 11 de noviembre de 1873 y murió en la ciudad de México, el 21 de agosto de 1948.

Serdán era la más instruida de sus hermanos e, incluso, se asegura que impartió clases de música.

Los hermanos Serdán comulgaron con las ideas liberales de la época; participaron en la creación del Club antirreelecionista ‘Luz y Progreso’ y, luego Aquiles Serdán fue encarcelado por sus actividades políticas. Si bien el club estaba formado sobre todo por hombres, las reuniones políticas anteriores a la creación del club se dieron en casa de los Serdán, en las que participaron todos los hermanos, incluyendo a Carmen y Natalia Serdán.

El 7 de abril del 2020, el Congreso de Puebla declaró a la hermanas Natalia y Carmen Serdán Alatriste, “Beneméritas de Puebla”, y erigió un busto en su honor por ser mujeres revolucionarias, firmes en sus ideales, solidarias y apoyo fundamental para conseguir la justicia social.