Foros y debates sobre la reforma electoral serán públicos: Rosa Icela Rodríguez

La información que surja de los foros y debates sobre la reforma electoral será pública, y la ciudadanía tendrá acceso total, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Sí, total acceso a todos los foros que habrá en la Secretaría; por una parte, pero de acuerdo con lo que dice la propia convocatoria y la Comisión, pues van a ser en todo el país, no solamente van a ser en la Secretaría…”, dijo.

Estos eventos no solo se llevarán a cabo en la Secretaría de Gobernación, sino también en diversas entidades, asegurando así que todos los ciudadanos puedan participar. Rosa Icela Rodríguez ha enfatizado que la ciudadanía tendrá acceso total a la información que surja de estos foros, lo que representa un avance significativo en la transparencia del proceso electoral.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral está compuesta por funcionarios de alto nivel, incluyendo a Rosa Icela Rodríguez. Su objetivo es elaborar propuestas que se alineen con las expectativas de la ciudadanía.

La comisión no solo se limitará a escuchar a expertos, sino que también invitará a la sociedad civil a contribuir con sus ideas y críticas.

“También muy importante lo que aquí dijo el presidente de la Comisión el portal, donde se va a subir toda la información, las ponencias, las propias presentaciones y los foros. Todo se va a subir. Ahí van a estar”, aclaró.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, confirmó que se realizarán foros y debates en todo el país.