Gobernación publica convocatoria para designar a titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La próxima persona titular de la CNB tendrá que cumplir con varios requisitos. (Foto: Comisión Nacional de Búsqueda)

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Lo anterior se suma a la designación de los integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que actualmente se desahoga ante el Senado.

Las bases establecen los requisitos y el procedimiento para que colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil propongan candidaturas.

La próxima persona titular de la CNB tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano o ciudadana mexicana; no haber sido condenado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público; contar con título profesional; no haber ocupado dirigencia nacional o estatal de un partido político en los últimos dos años, y tener conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.

A partir del miércoles, se abrirá el registro electrónico de aspirantes en el micrositio oficial. Se prevé que, aproximadamente 30 días después de la publicación, la Segob presente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la propuesta de designación.

Para el Gobierno de México, la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y se trabaja de la mano con las familias y colectivos para recibir propuestas de candidaturas que fortalezcan la labor de búsqueda.