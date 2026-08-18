¿Quién es el dueño de Cuidado Con el Perro, la tienda que sorprendió a Mariana Rodríguez?

Mariana Rodríguez se dijo sorprendida con las tiendas Cuidado Con el Perro (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuidado Con el Perro, IA Gemini).

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García, reveló mediante redes sociales que visitó, por primera vez durante unas vacaciones, una tienda Cuidado Con el Perro, la cual le provocó una grata sorpresa.

La regiomontana destacó los bajos precios y, además de una pijama por apenas 80 pesos en promoción, le compró unos vestidos de flores a sus hijas.

“En Vallarta, ahora que fui, fue la primera vez que compré en la tienda Cuidado Con el Perro. Me encantó. Compré unos pants padrísimos, un top para dormir que me encantó, unas pijamas en 80 pesos porque estaban en descuento. A Mariel y a Isabel les compré un vestido divino tejido con flores. Como que aquí no la he visto mucho, la tienda y la amé”, expresó Rodríguez en sus historias.

Esto sabemos sobre los propietarios de Cuidado Con el Perro, la tienda de ropa mexicana

La marca Cuidado Con el Perro ha ganado gran popularidad y se ha expandido en los últimos años. Principalmente, ofrece ropa para bebés, niños y adolescentes con precios accesibles en relación con otras tiendas de ropa y con una gran variedad de modelos, la mayoría de ellos de moda.

Cuidado Con el Perro es propiedad de Grupo Alfar, conglomerado que además es propietario de las tiendas Óptima, Milano y, desde 2023, de las tiendas de la marca C&A en México, las cuales adquirió de COFRA Holding AG en una operación cuyo monto no fue revelado.

Grupo Alfar fue fundado por la familia de ascendencia siria Kalach en 1990 bajo el nombre de Avante Textil, una de las empresas más grandes del mundo en el ramo. Además, es propietaria de marcas como Action Gear, Baby Optima, Licencias, Puppy, Skiny, Skiny Black y Tops & Bottoms.

Rafael Kalach Romano es el empresario que encabeza Avante Textil y ha sido consejero de negocios de Carlos Slim en empresas como Grupo Carso y América Móvil.

El grupo cuenta con plantas de producción en Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Puebla y Nicaragua, además de que exporta textiles para tiendas departamentales, incluso para marcas de diseñador como Tommy Hilfiger.

Fundada en 2007, actualmente Cuidado Con el Perro cuenta con más de 200 tiendas, incluyendo presencia en Estados Unidos y Guatemala, además de una tienda en línea.

“Somos una empresa 100% mexicana que nace con la ilusión de dar más por menos. De ayudar a todos a vestirse a la moda sin restricciones. De crear juntos un México mejor, más justo y con más oportunidades. Porque México es perro, y así nos queremos”, escriben en su página institucional, donde revelan que cuentan con más de 5 mil colaboradores en México.

Además, explican que para ello buscan “dignificar la experiencia de moda haciéndola accesible para todos”, inspirados por las tendencias mundiales, principalmente urbanas, con una perspectiva juvenil.

Además, en sus tiendas ofrecen productos Malayerba, la cual describen como “una marca de ropa joven para mujeres y hombres con ganas de vivir la vida, en armonía con su entorno y que invita a abrazar la individualidad de cada persona”.