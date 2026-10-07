Huracán ‘Rachel’ cambia su trayectoria y se acerca a México: ¿Cuándo y en qué estado tocará tierra?

El huracán ‘Rachel’, de categoría 1, se desplaza sobre el océano Pacífico y, de acuerdo con el pronóstico de trayectoria, el sistema afectará al territorio mexicano durante los próximos días, según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El centro del huracán ‘Rachel’ se localizaba, a las 9 horas, a mil 245 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 155 km/h.

Por su distancia, por el momento no genera efectos directos en las costas del país.

¿Cuándo tocará tierra ‘Rachel’ en México? Esta es su trayectoria

De acuerdo con la trayectoria prevista por Conagua, ‘Rachel’ continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste y perderá fuerza conforme avance. Sin embargo, el pronóstico muestra que el ahora huracán categoría uno tocará tierra en México y tendrá la siguiente evolución:

10 de octubre, 06:00 horas: ‘Rachel’ se encontraría como tormenta tropical .

‘Rachel’ se encontraría como . 11 de octubre, 06:00 horas: el sistema se degradaría a post-tropical/remanente y se aproximaría a Baja California .

el sistema se degradaría a y se aproximaría a . 12 de octubre, 06:00 horas: los remanentes del sistema avanzarían hacia Estados Unidos.

El escenario previsto no apunta a un impacto de ‘Rachel’ como huracán en México, sino a su llegada a la zona de Baja California cuando ya se habría debilitado a una circulación post-tropical o remanente.

De acuerdo con la trayectoria mostrada, Baja California sería la zona mexicana que podría quedar en el camino de los remanentes de ‘Rachel’ durante el 11 de octubre.

No obstante, la trayectoria y la intensidad de un ciclón pueden cambiar, por lo que es necesario seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

¿En qué estados se esperan fuertes lluvias HOY 7 de octubre?

Aunque Conagua no explicó si ‘Rachel’ provocará lluvias en México, se espera que en el país hallan intensas precipitaciones, para este miércoles 7 de octubre, en gran parte de de los estados debido a la tormenta tropical ‘Isaías’ o la depresión tropical Veinte-E:

Lluvias muy fuertes e intensas

Guerrero (costa)

Oaxaca (norte, centro y suroeste)

Chiapas (centro y este)

Campeche (norte)

Yucatán (norte y oeste)

Lluvias fuertes

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (costa, centro y este)

Estado de México (suroeste)

Morelos

Puebla (sur)

Tamaulipas (costa)

Veracruz (centro y sur)

Tabasco (costa)

Chubascos con lluvias fuertes

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Sinaloa (norte y centro)

Nayarit (sur)

Ciudad de México

Tlaxcala

Quintana Roo (norte y oeste)

Intervalos de chubascos

Baja California Sur

Sonora

Nuevo León

San Luis Potosí

Hidalgo

Lluvias aisladas