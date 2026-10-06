EU formaliza sanción contra exesposo de Marina del Pilar por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Carlos Torres es señalado por EU de tener vínculos con Juan José Ponce Félix, alias ‘El Ruso’, comandante de ‘Los Rusos’.

Estados Unidos formalizó este martes la sanción contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al publicar su designación en el Federal Register, el registro oficial del Gobierno estadounidense.

La medida, anunciada originalmente por el Departamento del Tesoro el pasado 29 de septiembre, incluye a Torres entre las 21 personas y 25 empresas y entidades sancionadas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿De qué acusa EU al exesposo de la gobernadora de Baja California?

El documento señala a Torres como una persona vinculada con el grupo criminal que proporcionó o intentó proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el registro publicado este martes 6 de octubre, la sanción contra Carlos Alberto Torres Torres está relacionada con las órdenes ejecutivas 14059, enfocada en combatir la proliferación internacional de drogas ilícitas, y 13224, relativa a sanciones contra terroristas y quienes les proporcionan apoyo.

La inclusión de Carlos Torres en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) implica el bloqueo de sus bienes e intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo posesión o control de personas estadounidenses.

Además, en términos generales, quedan prohibidas las transacciones de ciudadanos y empresas estadounidenses con las personas y entidades designadas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Torres presuntamente proporcionar o intentar proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa. (federalregister.gov)

EU señala a Carlos Torres como operador político de ‘Los Rusos’

En el anuncio del Departamento del Tesoro, las autoridades estadounidenses señalaron a Carlos Torres como una figura vinculada con Juan José Ponce Félix, alias ‘El Ruso’, identificado por el Gobierno de Estados Unidos como comandante de Los Rusos, una facción de Los Mayos, dentro del Cártel de Sinaloa.

Según el Tesoro estadounidense, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del grupo criminal y protegerlo de la intervención de autoridades y fuerzas de seguridad en Baja California. La dependencia describió el caso como parte de una estructura de “narcocorrupción” que, según sus señalamientos, alcanzó niveles altos del gobierno estatal.

El Gobierno estadounidense también afirmó que Torres habría recibido pagos mensuales relacionados con la operación de la organización criminal en Baja California.

Hermano de Carlos Torres también fue incluido en la lista

La sanción también alcanzó a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, quien aparece igualmente en el Federal Register como persona vinculada con el Cártel de Sinaloa.

EU sostiene que Luis Torres también proporcionó o intentó proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, en respaldo de la organización criminal.

Además, cinco empresas fueron designadas por su presunta relación con Luis Alfonso Torres:

Distribuidora y Comercializadora ATAF, con sede en Ciudad Juárez.

Y Edifika Desarrollos Baja, Raes Restaurante, The Woods Bar y Vida Orgánica Tijuana, ubicadas en Tijuana.

El Departamento del Tesoro indicó que estas compañías eran propiedad, estaban controladas o actuaban directa o indirectamente en nombre de Luis Torres.

¿Qué ha dicho Marina del Pilar sobre Carlos Torres?

La gobernadora de Baja California se ha deslindado de los señalamientos contra su exesposo después del anuncio de las sanciones.

Marina del Pilar y Carlos Torres se separaron en 2025 y posteriormente se divorciaron. La mandataria señaló que su relación actual con él se limita al interés por el bienestar de su hijo y afirmó que ella no forma parte de las personas sancionadas por OFAC.

Por su parte, Carlos Torres ha negado los señalamientos delas autoridades estadounidenses y manifestó que buscará realizar las gestiones correspondientes ante la OFAC para aclarar la información relacionada con su designación.