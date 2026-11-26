León vs. Cruz Azul protagonizan uno de los cruces de los cuartos de final del Apertura 2026 de Liga MX. (Foto: Shutterstock/LigaMX)

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este jueves con el enfrentamiento entre León y Cruz Azul, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final. La Máquina comenzará la defensa de su título en territorio esmeralda, donde buscará conseguir una ventaja como visitantes.

El equipo cementero terminó la fase regular del torneo Apertura 2026 en el segundo lugar de la clasificación, mientras que León consiguió su boleto a la Fiesta Grande en la última jornada, por lo que tendrá que aprovechar su condición de local para complicar la eliminatoria.

Cruz Azul clasificó a cuartos de final del Apertura 2026 de Liga MX en segundo lugar de la tabla. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo y a qué hora ver el León vs. Cruz Azul EN VIVO?

El partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 entre León y Cruz Azul se lleva a cabo este jueves 26 de noviembre en el Estadio León, también conocido como Nou Camp.

El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Será el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los cuatro semifinalistas del futbol mexicano.

¿Cómo llega Cruz Azul a los cuartos de final de la Liga MX?

Cruz Azul terminó la fase regular del Apertura 2026 en el segundo lugar de la tabla general con 32 puntos, producto de 10 victorias, dos empates y cinco derrotas.

La Máquina perdió el liderato en la última jornada, cuando cayó 1-0 frente a Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron. Pese a ese resultado, el equipo dirigido por Joel Huiqui consiguió una de las mejores campañas del torneo y ahora buscará avanzar a las semifinales para continuar con la defensa de su campeonato.

El conjunto celeste también tiene a su favor la posición en la clasificación, un factor importante para esta eliminatoria: si el marcador global termina empatado después de los dos encuentros, avanzará a la siguiente ronda por terminar el torneo mejor ubicado que León.

Joel Huiqui es el actual director técnico del Cruz Azul. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cómo llega León al partido contra Cruz Azul?

Los Esmeraldas consiguieron su clasificación a los cuartos de final en la última jornada del Apertura 2026, después de vencer 2-1 a Santos Laguna con un gol de Ismael Díaz al minuto 90.

El conjunto dirigido por Javier Gandolfi terminó en el séptimo puesto de la tabla general con 26 unidades, luego de conseguir siete triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

León tendrá la oportunidad de comenzar la eliminatoria frente a su afición, aunque necesita conseguir una ventaja importante en casa, pues no cuenta con el beneficio de avanzar en caso de empate global.

En su último enfrentamiento contra Cruz Azul, correspondiente a la jornada 15, los celestes se impusieron 2-1. Andrés Montaño y José Paradela marcaron para los cementeros, mientras que Alfonso Alvarado descontó para La Fiera.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Cruz Azul y León?

La eliminatoria de cuartos de final se definirá el domingo 29 de noviembre, cuando Cruz Azul reciba a León en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. En ese segundo compromiso se conocerá al equipo que avanzará a las semifinales del Apertura 2026.

La Máquina llegará con la ventaja deportiva por su segundo lugar en la clasificación, por lo que León necesita ganar la serie en el marcador global si quiere eliminar al vigente campeón del futbol mexicano.