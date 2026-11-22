Chivas vs. Cruz Azul se enfrentan en la última jornada, cualquiera de los dos puede terminar el Apertura 2026 como líder, pero deben esperar resultados. (Foto: Shutterstock/LigaMX)

La Jornada 17 del Apertura 2026 de Liga MX tiene uno de sus partidos más destacados entre Chivas y Cruz Azul, dos equipos que llegan con posibilidades de terminar como líderes de la clasificación general.

Las Chivas de Guadalajara recibe a ‘La Máquina’ en el Estadio Akron, donde busca aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos que le permitan pelear por el primer lugar. Sin embargo, el conjunto celeste también tiene posibilidades de terminar en la cima y depende de sí mismo para conseguirlo.

Ambos equipos ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final, por lo que el resultado es importante para conocer cómo quedarán acomodados los primeros lugares de la tabla antes de comenzar la fase eliminatoria.

Cruz Azul busca el liderato, pero para ello necesita derrotar a Chivas. (Foto: Cuartoscuro)

Chivas vs. Cruz Azul: Fecha, horario, dónde ver EN VIVO

El partido entre Chivas y Cruz Azul es este domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados que quieran seguir el encuentro entre Guadalajara y ‘La Máquina’ podrán hacerlo a través de Prime Video.

¿Qué pasa si Chivas o Cruz Azul ganan el partido? Así queda la tabla de posiciones

El enfrentamiento tiene un atractivo especial porque ambos clubes todavía pueden terminar como líderes y avanzar a la liguilla del Apertura 2026 en la posición privilegiada. Antes de la última jornada, Cruz Azul ocupa el primer lugar con 32 puntos, mientras que América y Chivas tienen 30 unidades.

Si Cruz Azul gana: ‘La Máquina’ llegará a 35 puntos y asegurará el liderato general, sin importar lo que ocurra en el encuentro entre Tigres y América .

‘La Máquina’ llegará a 35 puntos y asegurará el liderato general, sin importar lo que ocurra en el encuentro entre . Si Chivas gana: El Guadalajara llegará a 33 unidades y superará a Cruz Azul, que se quedaría con 32. Sin embargo, también deberá estar pendiente del resultado de América, que juega un día antes contra Tigres. Si las Águilas no ganan, el Rebaño podrá quedarse con el primer lugar.

El Guadalajara llegará a 33 unidades y superará a Cruz Azul, que se quedaría con 32. Sin embargo, también deberá estar pendiente del resultado de América, que juega un día antes contra Tigres. Si las Águilas no ganan, el Rebaño podrá quedarse con el primer lugar. Si empatan: Cruz Azul sumará 33 puntos y conservará el primer puesto, aunque dependerá de lo que haga América para conocer si mantiene el liderato. Si las Águilas ganan, también llegarán a 33 unidades y la diferencia de goles entrará en juego.

Chivas podría terminar con el liderato del Apertura 2025 de Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul al partido de la Jornada 17?

Cruz Azul llega al cierre de la fase regular como líder del Apertura 2026 y con una racha de cinco victorias consecutivas. El conjunto cementero suma 32 puntos, gracias a 10 triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

En sus últimos cinco encuentros, ‘La Máquina’ consiguió victorias ante Juárez (5-0), Pachuca (2-1), Querétaro (3-1), León (2-1) y Tigres (3-2). El equipo celeste ha mostrado contundencia ofensiva durante el campeonato, con 37 goles a favor y 26 en contra.

Chivas ocupa el tercer lugar con 30 unidades, luego de conseguir ocho victorias, seis empates y dos derrotas. El Guadalajara también atraviesa un buen momento, pues no ha perdido en sus últimos cinco partidos. Durante ese periodo venció a Monterrey (1-0), Necaxa (1-0) y Atlante (4-2), además de empatar con Tigres (1-1) y León (1-1).