Liga MX Femenil EN VIVO HOY: ¿Dónde ver Monterrey vs. Pachuca y Toluca vs. América por las semifinales?

Los equipos de Monterrey, Pachuca, Toluca y América se enfrentan este domingo en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. (Fotos: IA / Liga Femenil).

Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil llegan a su última jornada este domingo 15 de noviembre. Monterrey y Pachuca se enfrentan en el estadio BBVA, mientras que Toluca recibe al América en el Nemesio Diez, en dos encuentros que definirán los últimos boletos a las semifinales.

Las Rayadas de Monterrey llegan con una ventaja mínima después de ganar 0-1 en el partido de ida, mientras que América Femenil tiene una diferencia de tres goles tras imponerse 3-0 a las Diablas.

Monterrey vs. Pachuca: Fecha, horario, dónde ver y cómo llegan

El partido de vuelta entre Monterrey y Pachuca se disputa este domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio BBVA.

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026.

Domingo 15 de noviembre de 2026. Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Estadio: BBVA.

BBVA. Transmisión: El Nueve y Liga Femenil DND Sea.

Las Rayadas llegan con ventaja en el marcador global después de imponerse 0-1 en el primer encuentro. Diana García marcó el único gol del partido al minuto 2, con una asistencia de Alice Soto.

Con ese resultado, el conjunto regiomontano necesita únicamente un empate para conseguir su clasificación a las semifinales del Apertura 2026. Pachuca, en tanto, está obligado a buscar la victoria para mantenerse en la competencia.

En la fase regular, Monterrey destacó por su capacidad ofensiva, con 50 goles anotados. Del otro lado estará un Pachuca que cuenta con Charlyn Corral, reconocida como la mejor delantera del mundo en el Balón de Oro 2026.

Toluca vs. América Femenil: Fecha, horario, dónde ver y cómo llegan

El segundo boleto a semifinales que se define este domingo corresponde a la serie entre Toluca y América Femenil, cuyo partido de vuelta está programado para las 21:10 horas en el estadio Nemesio Diez.

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026.

Domingo 15 de noviembre de 2026. Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México).

21:10 horas (tiempo del centro de México). Estadio: Nemesio Diez.

Nemesio Diez. Transmisión: ViX y Liga Femenil DND Sea.

América busca sellar su clasificación a las semifinales frente a Toluca. (Foto: EFE/ Isaac Esquivel)- (Isaac Esquivel/EFE)

Las Águilas llegan con ventaja después de ganar 3-0 en el encuentro de ida. Jana Gutiérrez, la española Irene Guerrero y un autogol de Mitsy Ramírez fueron las responsables del resultado que dejó al equipo capitalino cerca de la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Ángel Villacampa terminó la fase regular como líder del torneo, con 63 goles en 14 partidos. Además, cuenta con la brasileña Geyse, quien anotó 21 tantos y se convirtió en la máxima goleadora de la competencia.

Toluca tendrá que buscar una remontada para mantenerse con vida en el Apertura 2026. En el primer partido, las Diablas tuvieron una oportunidad de descontar por conducto de Sofia Jakobsson, pero el disparo de la futbolista sueca terminó en el poste.

Apertura 2026: ¿Cómo van las semifinales de la Liga Femenil?

Las semifinales de la Liga MX Femenil ya tienen a sus primeras dos clasificadas: Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara. Los otros dos lugares se definirán con los resultados de Monterrey vs. Pachuca y Toluca vs. América.

Pumas consiguió su boleto después de protagonizar una de las remontadas de los cuartos de final. En la ida, el conjunto universitario perdió 2-3 ante las felinas. Pero en la vuelta goleó 0-5 a Tigres y se llevó la serie por un marcador global de 7-3.

Tigres Femenil quedó eliminado del Apertura 2026 tras caer ante Pumas en los cuartos de final de la Liga MX Femenil. (EFE/ Miguel Sierra).

La portuguesa Sthepanie Ribeiro anotó dos goles, mientras que Priscila Chinchilla, Monserrat Hernández y Elena Sainz completaron la goleada. Con este resultado, Pumas avanzó por primera vez en su historia a las semifinales del futbol mexicano femenino.

Chivas también aseguró su clasificación tras empatar 1-1 con Juárez. Farlyn Caicedo adelantó al conjunto fronterizo, pero Alicia Cervantes consiguió la igualada para Guadalajara. Como el primer partido terminó sin goles, el empate en el marcador global favoreció al Rebaño, que terminó mejor ubicado en la fase regular.

Con información de EFE.