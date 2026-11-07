¿Cómo se juega la Liguilla de la Liga MX Femenil? Cruces y fechas de cuartos de final del Apertura 2026

Los cuartos de final de la Liga MX Femenil se jugarán del 11 al 16 de noviembre, pero todavía no hay horarios ni canales de transmisión confirmados. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con ChatGPT)

La fase regular del Apertura 2026 llegó a su fin después de 14 jornadas y quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la Liguilla de la Liga MX Femenil. Rayadas de Monterrey, América, Tigres, Chivas, Pachuca, Toluca, Pumas y FC Juárez consiguieron su clasificación en el torneo que estrenó un nuevo formato de competencia, con dos grupos y menos partidos en el calendario.

El último boleto a los cuartos de final se definió en el cierre de la Jornada 14, cuando Atlético de San Luis perdió 3-1 ante Pumas. Aunque las potosinas llegaron con posibilidades de avanzar, la derrota y la victoria de Pachuca por 4-3 frente a Puebla dejaron al conjunto hidalguense con la ventaja en la diferencia de goles.

Con la eliminación del Atlético de San Luis y Atlas, quedaron completos los ocho lugares disponibles para la fase final. La Liguilla tiene previsto comenzar la próxima semana, con partidos de ida y vuelta que inician el próximo 11 de noviembre.

América femenil llega a la liguilla de la Liga MX tras haberse coronado como líder del grupo. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué equipos pasaron a la liguilla de la Liga MX Femenil?

El Apertura 2026 dejó a cuatro representantes por cada grupo en la fase final. Rayadas y América terminaron como líderes de sus respectivos sectores, seguidas por Tigres y Chivas, que ocuparon el segundo puesto. FC Juárez, Toluca, Pumas y Pachuca completaron los ocho lugares disponibles.

En el Grupo A, Rayadas consiguió el liderato con 37 puntos, luego de vencer 2-1 a FC Juárez en la última jornada. Las Bravas conservaron el tercer puesto con 30 unidades, mientras que Tigres terminó segundo con 35 y Toluca aseguró el cuarto lugar con 27 puntos.

Por el Grupo B, América confirmó su dominio al finalizar en la cima con 37 unidades, tras imponerse 3-1 a Chivas en el Clásico Nacional. Guadalajara conservó el subliderato con 30 puntos y Pumas se quedó con la tercera posición al llegar a 20 unidades, luego de derrotar al Atlético de San Luis.

El último boleto fue para Pachuca, que venció 4-3 a Puebla y alcanzó los 19 puntos. Aunque Atlético de San Luis terminó con la misma cantidad de unidades, su diferencia de goles fue menor, por lo que las Tuzas se quedaron con el cuarto puesto y avanzaron a la Liguilla.

Liga MX Femenil: ¿Cómo quedaron los cruces para los cuartos de final del Apertura 2026?

Los enfrentamientos de los cuartos de final se establecieron a partir del nuevo formato que estrenó la Liga MX Femenil para el Apertura 2026. En esta edición, los clubes fueron distribuidos en dos grupos y cada uno disputó 14 encuentros durante la fase regular.

Con los ocho clasificados definidos, las posiciones que consiguieron en sus respectivos sectores determinaron contra quién jugarán.

Rayadas (1A) vs Pachuca (4B).

América (1B) vs Toluca (4A).

Tigres (2A) vs Pumas (3B).

Chivas (2B) vs FC Juárez (3A).

La distribución responde a un sistema que enfrenta a los primeros lugares de cada grupo con los cuartos del sector contrario. De esta manera, Rayadas, como líder del Grupo A, se medirá con Pachuca; mientras que América, que terminó en la cima del Grupo B, tendrá como rival a Toluca.

Por otra parte, los segundos lugares se enfrentarán a los terceros del grupo opuesto. Por eso, Tigres jugará contra Pumas y Chivas tendrá como contrincante a FC Juárez.

¿Cuándo se juega la liguilla de la Liga MX Femenil?

La Liguilla del Apertura 2026 comenzará el miércoles 11 de noviembre y los cuartos de final se extenderán hasta el lunes 16 del mismo mes. Aunque el calendario contempla seis días para disputar esta ronda, todavía no se publican los horarios específicos de cada encuentro ni los canales que transmitirán los partidos.

La programación completa deberá darse a conocer a través de los canales oficiales de la Liga MX Femenil. Por ahora, las fechas contempladas para los cuartos de final son las siguientes:

Fase del torneo : cuartos de final

: cuartos de final Fechas: miércoles 11 al lunes 16 de noviembre.

Después de esta ronda habrá una pausa en el calendario de la competencia, debido a los compromisos de la Selección Mexicana Femenil. El combinado nacional enfrentará a Haití el sábado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, como parte de los cuartos de final del Campeonato Concacaf, en donde el ‘Tri’ buscará avanzar en para conseguir un boleto a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Una vez concluida la actividad de las selecciones nacionales, la Liga MX Femenil retomará su fase final. De acuerdo con el calendario del Apertura 2026, las semifinales están programadas para disputarse los días 9, 10, 12 y 13 de diciembre, fechas en las que se conocerá a los dos equipos que competirán por el campeonato.