Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal: ‘No fue una decisión fácil’

Aunque Cristiano Ronaldo se despide de la Selección de Portugal, su carrera como futbolista continuará en clubes. El delantero seguirá jugando con el Al-Nassr. (Foto: Xinhua)

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal, con la que disputó seis Copas del Mundo, conquistó la Eurocopa 2016 y se convirtió en el máximo goleador internacional de todos los tiempos.

El futbolista de 41 años dio a conocer su decisión mediante un video publicado en redes sociales, donde explicó que llegó el momento de despedirse de la camiseta que defendió durante 23 años.

Con este anuncio, Ronaldo pone fin a una trayectoria de más de dos décadas con el combinado portugués, que comenzó en agosto de 2003 y lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del futbol internacional. Sin embargo, su retiro de la Selección no significa que dejará las canchas.

¿Cómo anunció Cristiano Ronaldo su salida de la Selección de Portugal?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Cristiano Ronaldo comunicó que dejará de representar a Portugal. En su mensaje, el delantero recordó los 23 años que vistió la camiseta nacional y reconoció que despedirse no fue una decisión sencilla.

El jugador explicó que llegó el momento de ceder el lugar a las nuevas generaciones, después de una etapa que marcó su vida y en la que tuvo la responsabilidad de representar a su país en distintos torneos internacionales. Sobre este paso, expresó: “Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional”.

Cristiano Ronaldo dejará de jugar con la Selección de Portugal, pero continuará su carrera con Al Nassr. (Foto: EFE).

Ronaldo también recordó el significado que tuvo portar ese número durante más de dos décadas y explicó que su despedida involucra tanto razones personales como emocionales. Al respecto, añadió: “Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”.

Al hablar sobre el cierre de esta etapa, el delantero reconoció que dejar la Selección no fue una determinación sencilla y recordó el inicio de su camino con Portugal en 2003: “Hoy ha llegado el momento de pasarla al futuro. No fue una decisión fácil porque algunas decisiones no se toman solo con la mente. También se toman con el corazón. Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin”.

¿Qué dijo la Federación Portuguesa tras la salida de Cristiano Ronaldo?

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) reconoció la trayectoria de Cristiano Ronaldo y agradeció los años que dedicó a representar al país. En un comunicado, destacó su influencia en el futbol internacional y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones: “Cristiano Ronaldo ha elevado el perfil de Portugal e inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos; para muchos de nosotros, ¡es el mejor jugador de todos los tiempos!”.

El organismo también adelantó que prepara un homenaje para el delantero, con el propósito de que los aficionados puedan reconocer su trayectoria y celebrar los logros que consiguió con la selección. Sobre este reconocimiento, la Federación expresó su intención de organizar un acto “en el que los aficionados y el país puedan una vez más aplaudir y celebrar a un jugador que nos ha dado tanto”.

Por su parte, Pedro Proença, presidente de la FPF, publicó un mensaje en Instagram en el que destacó que Ronaldo representa mucho más que sus victorias, trofeos y récords. El directivo agradeció su compromiso con el futbol portugués y recordó la influencia que tuvo para proyectar al país en el mundo: “Más que las victorias, los trofeos y los récords, más que el mayor estatus internacional de la historia y el mayor goleador de nuestra historia, queda el ejemplo y la inspiración”.

¿Cristiano Ronaldo seguirá jugando en Al Nassr?

Aunque Cristiano Ronaldo se despide de la Selección de Portugal, su carrera como futbolista todavía no termina. El delantero continuará jugando a nivel de clubes con el Al Nassr de Arabia Saudita, equipo con el que se espera que concluya su trayectoria profesional al final de la temporada.

El portugués todavía tiene un objetivo pendiente: alcanzar los mil goles oficiales. Por ahora, suma 985 anotaciones en su carrera, de las cuales 146 corresponden a sus 234 partidos con la Selección de Portugal.

Tras el anuncio, Al Nassr también dedicó un mensaje al futbolista, en el que reconoció su legado y dejó claro que su historia con el equipo saudí continúa: “No es solo un capítulo, es historia que has dado forma. Eres un icono para todo el mundo, no solo para Portugal. Portugal está en tu corazón, y tú estás en los corazones del mundo. Una página ha cambiado, pero todavía queda historia para que escribamos juntos en tu casa, AlNassr”.

Con información de AP.