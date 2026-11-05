Detienen a ‘Miky Juárez’, ‘El Gigan’, ‘El Pollo’ y 29 más por extorsión y venta ilícita de gas en Edomex

Detienen a ‘Miky Juárez’, ‘El Gigan’ y ‘El Pollo’ por extorsión en Edomex.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este jueves la detención de tres presuntos líderes de grupos delictivos identificados como ‘Miky Juárez’, ‘El Gigan’ y ‘El Pollo’, durante una serie de operativos realizados en el Estado de México.

Las acciones forman parte de una estrategia para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos en la entidad, y dejaron un saldo de 32 personas detenidas, incluidos dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

El funcionario, a través de sus redes sociales, detalló que se llevaron a cabo 38 operaciones simultáneas por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

En los despliegues participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

También colaboraron autoridades de seguridad y de la Fiscalía del Estado de México, así como personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y corporaciones municipales.

¿Quiénes son ‘Miky Juárez’, ‘El Gigan’ y ‘El Pollo’?

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, los tres detenidos son identificados como presuntos líderes de grupos relacionados con actividades de extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP.

En particular, la operación contra la organización conocida como ‘Los Gigan’, presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue resultado de siete meses de investigaciones.

Las autoridades también detuvieron a dos policías municipales de Nezahualcóyotl, aunque el funcionario no precisó sus identidades ni los cargos específicos que enfrentarían.

Aseguran 178 mil litros de gas LP en operativos en Edomex

Como resultado de las 38 operaciones simultáneas, las autoridades aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP.

García Harfuch aseguró que los operativos continuarán con el objetivo de afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales, así como sus posibles redes de protección.

“Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, advirtió el secretario de Seguridad.