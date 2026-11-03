Detienen ‘El Patrón’, miembro de ‘Los Linos’ en Ixtapaluca; hay 2 agentes heridos

La detención de 'El Patrón' da continuidad al operativo del 6 de mayo en Yautepec, donde se dio otro golpe a 'Los Linos'. (FGR).

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó sobre la deteción de Lino ‘N’, alias ‘El Patrón’ o ‘El Señor’, uno de los líderes del grupo criminal ‘Los Linos’ y generador de violencia en Morelos.

En la red social, García Harfuch informó que la detención se realizó en Ixtapaluca, Estado de México con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que la detención da continuidad al operativo del 6 de mayo en Yautepec, donde se detuvieron a ocho miembros de la misma organización, incluyendo a sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo.

“Con esta acción, nueve miembros de este grupo han sido detenidos, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos”, finalizó García Harfuch.

Durante el operativo dos personas de la SSPC fueron heridas, por lo que recibieron atención médica especializada.

¿Qué se sabe de la organización criminal ‘Los Linos’?

La organización criminal ‘Los Linos’ está vinculada a extorsión, homicidios y robo de vehículos, con presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, explicó García Harfuch.

‘Los Linos’ también trafican drogas hacia Estados Unidos, principalmente en San Antonio, El Paso, Atlanta y el norte de California.

En enero del 2026 el gobierno de Morelos informó sobre la detención de uno de los objetivos prioritarios: Erick Marcial ‘N’, conocido como ‘El Pompi’, ligado al homicidio de dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de Morelos.

¿Qué miembros de ‘Los Linos’ han sido detenidos?

En un operativo realizado el 6 e mayo, las autoridades informaron sobre la detención de Rodolfo ‘N’, alias ‘Don Ramón’Carlos ‘N’, uno de los principales operadores en Morelos.

Se aseguraron cuatro armas largas, cinco cortas, 24 celulares, así como presunta droga que se encontraba en el inmueble donde se encontraban los supuestos delincuentes.

En el operativo, los presuntos delincuentes agredieron a las autoridades y causaron heridas a dos agentes de la SSPC.