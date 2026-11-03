Policía investiga muerte del futbolista Jesús de Miguel: ¿Owono sería juzgado por homicidio?

La muerte de Jesús de Miguel abrió una investigación policial y judicial para esclarecer las circunstancias del choque ocurrido durante el partido de LaLiga Hypermotion. (Foto: AP).

En España, la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, que está ya bajo supervisión judicial, confirmaron a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

La muerte del delantero español de 30 años ocurrió en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, horas después de sufrir un fuerte impacto de Jesús Owono, portero del Andorra, en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

El encuentro entre Tenerife y Andorra fue suspendido después del incidente ocurrido en los últimos minutos del partido. (AP Foto) (AP Photo/)

¿Jesús Owono podría ser juzgado por homicidio?

José Luis Sánchez-Jáuregui, fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, ve “muy difícil” que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui señaló que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego.

El fiscal precisó que, en todo caso, hay que atenerse primero a lo que recoja el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.

En concreto, añadió, habrá que espera a conocer si este considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe del portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

El delantero de Tenerife Jesús de Miguel choca con el arquero de Andorra Jesus Owono durante un partido de la segunda división del fútbol de España, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife. (Sergio Méndez/Diario de Avisos vía AP) (Sergio Méndez/Diario de Avisos via AP)

Si la familia del jugador fallecido no estuviese de acuerdo con las conclusiones, puede proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte que daría pie a una investigación, pero el fiscal jefe subrayó que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave.

Explicó que se trataría de un homicidio no doloso, similar a lo que ocurriría si como consecuencia de un empujón alguien cae y se rompe la nuca, en un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente; esto es, un homicidio por imprudencia.

La Policía analiza posible conducta imprudente de Jesús Owono

En un comunicado, la Unión Federal de Policía (UFP) defiende que “la justicia ordinaria puede y debe pronunciarse”.

Ahora bien, precisa, solo cabría analizar lo ocurrido como una conducta imprudente, teniendo presente que todo puede ser al final considerado como el resultado de un “lance del juego”.

Este sindicato policial detalla que existe un precedente que se remonta a 1988, cuando el jugador español del Anderlecht Juan Lozano denunció ante la justicia belga a otro jugador por conducta violenta en el campo, ya que le ocasionó una lesión de tibia y peroné tras una fuerte entrada.

Ante aquella denuncia, añade la UFP, la justicia belga falló en 1992 que se trató de “un simple lance del juego”.

El delantero de Tenerife Jesús de Miguel es retirado en camilla tras un choque con el arquero de Andorra Jesus Owono durante un partido de la segunda división del fútbol de España, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife. (AP Foto) (AP Photo/)

Owono podría ser castigado con hasta 12 partidos por incidente con Jesús de Miguel

Jesús Lázaro Owono, portero del Andorra, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su expulsión este lunes en la recta final del partido CD Tenerife-Andorra, correspondiente a la duodécima fecha de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), tras “impactar bruscamente” sobre el futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, si el Comité de Competición aplica el artículo 102 del Reglamento de la RFEF.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en relación con la sanción deportiva, podría aplicar el artículo 102, que relata:

“Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”.

¿Qué dice el acta del árbitro en partido de Owono?

Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del partido entre el Tenerife y el Andorra, envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada que dejó inconsciente sobre el terreno de juego a Jesús de Miguel.

El colegiado añadió en el acta que decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de “mutuo acuerdo entre todas las partes”.

“El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios”, explica el colegiado en el escrito, publicado en la página web oficial de la RFEF.

“Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes”, añadió.

Fruto de la dura entrada sobre De Miguel, fue expulsado el portero Jesús Lázaro Owono “en el minuto 90” por “impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”, agregó el colegiado.

“El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla”, relata el árbitro en el acta.

El árbitro recoge que “la reanudación” del encuentro “sería mediante un tiro libre directo en el centro del campo favorable al CD Tenerife y restaban dos minutos por jugarse (suspendido en el minuto 96)”. El resultado entonces era 2-2.