Muere Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, a los 30 años tras golpe en partido contra Andorra

Jesús de Miguel Alameda, delantero español del Club Deportivo Tenerife falleció a los 30 años este martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, informó el club canario en sus redes sociales.

¿Por qué falleció el futbolista Jesús de Miguel?

El percance tuvo lugar el lunes 2 de noviembre en el tramo final del partido de la Segunda División española entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en paro cardiorrespiratorio, como ocurrió con el jugador uruguayo Bruno Betancor.

El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios.

Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y, posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, ha agregado el club.

Asimismo, ha agradecido “todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas” y ha solicitado máximo respeto a su privacidad “en estos terribles momentos”.

Clubes de La Liga española como el Real Madrid y el FC Barcelona se pronunciaron sobre el fallecimiento, y mandaron sus condolencias a familiares y amigos.