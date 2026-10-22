Madre de jugador de Piratas FC fallecido acusa irregularidades en la investigación

La señora Rosario Carranza, madre de Gael Uscanga, el joven jugador del equipo de fútbol Piratas FC de la Liga Expansión que falleció durante un entrenamiento el pasado 4 de septiembre, reveló que recibió presiones por parte del equipo jurídico para tergiversar los hechos a favor del plantel veracruzano.

“Los abogados de Piratas me pidieron mentir: que dijera que había muerto en mi casa para así poder entregarme el cuerpo de mi hijo y ellos deslindarse”, aseguró Carranza al periodista Ignacio Suárez, el Fantasma, en entrevista exclusiva.

También, la madre de Gael describió una serie de irregularidades en las declaraciones del equipo técnico que supuestamente estuvo presente durante el incidente

“‘¿Por qué no me pregunta qué tenía mi hijo como almohada cuando venía tirado en la camioneta de utilería?’, me retó doña Rosario (Carranza). Cuando hice la pregunta, me quedé helado: ‘Como almohada y donde mi hijo traía la cabeza era… ¡una maleta deportiva llena de herramientas!’“, describió el periodista como adelanto de la entrevista que transmitirá completa la siguiente semana en su canal de Youtube.

A mes y medio del fallecimiento del jugador Gael Uscanga Carranza, su madre acusa que las autoridades aún no han entregado a la familia la autopsia que permitiría deslindar responsabilidades del incidente.

Recordemos que la mañana del pasado 4 de septiembre, el joven jugador, que aspiraba a debutar en la Liga Expansión MX, sucumbió durante el entrenamiento del equipo a cargo del DT Mario García Covalles, en las instalaciones del Estadio Luis Pirata Fuente, en Veracruz.

De acuerdo con el testimonio de la madre de Gael, el club se comunicó con ella para notificarle que su hijo Gael se sentía mal, y para preguntarle si contaba con seguro médico. Al responder que no, la directiva del club piratas FC, a cargo de Carlos Benavides, decidió trasladarlo a la Cruz Roja más cercana, pasando de largo por una ruta de 15 minutos por al menos 5 hospitales privados. Lamentablemente Gael Uscanga no pudo ser atendido oportunamente y falleció.

El caso lo está llevando la Fiscalía Séptima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en la carpeta de investigación VER/DXVII/F7/2259/2026.