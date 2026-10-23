Buscaban a Randy Arozarena y encontraron a Jonathan Aranda: La historia del mexicano de los Rays

Jonathan Aranda busca su primer título de la MLB con los Rays (Foto: AP).

La Serie Mundial 2026 tendrá un campeón inédito: ni Tampa Bay Rays ni Milwaukee Brewers han conquistado el Clásico de Otoño. Uno de los protagonistas de esta novela es el primera base mexicano Jonathan Aranda, pieza clave en la búsqueda del título para los de Florida.

Pero, además de su talento, la historia de cómo llegó a los Rays habría sido muy distinta sin Randy Arozarena, quien fue su compañero en más de una ocasión y estuvo relacionado indirectamente con el descubrimiento de Aranda por parte del equipo.

Así fueron los inicios de Jonathan Aranda en el béisbol en Tijuana

Originario de Tijuana, Baja California, Jonathan Aranda creció en una familia de deportistas, algunos de ellos profesionales. Su mamá jugó básquetbol y su hermano practicó voleibol; sin embargo, la pasión de ‘Jona’ siempre fue el béisbol.

“Tijuana es una ciudad de grandes peloteros. Han salido bastantes para Estados Unidos y hay mucho talento en México, puedo decir que es una de las ciudades donde más”, contó Aranda a Telemundo Deportes.

El mexicano comenzó a jugar béisbol a los tres años. Su interés por este deporte creció al acompañar a uno de sus primeros referentes, quien era pitcher de los extintos Potros de Tijuana.

“Nos llevaban a los juegos de él y ahí nació que, tanto Alejandro (Kirk) como yo, decidiéramos jugar”, explicó.

Jonathan Arandapegó 22 jonrones en la temporada regular de 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) (Chris O'Meara/AP Photo/Chris O'Meara)

Así fue como los Rays descubrieron a Aranda; en realidad iban tras Arozarena

La llegada de Jonathan Aranda a los Tampa Bay Rays tiene una historia ligada a Randy Arozarena. En 2015, Carlos Rodríguez, entonces director de scouteo internacional del equipo, tenía solo 300 mil dólares para firmar a un pelotero.

Su objetivo era observar a Arozarena, de origen cubano, quien tenía un gran potencial y entrenaba con Toros de Tijuana en México.

Eddie Díaz, scout de los Rays y entonces director de los Toros, coordinó un entrenamiento para que Rodríguez pudiera verlo. Sin embargo, Arozarena no se presentó a la práctica, por lo que Díaz organizó otra sesión con jugadores más jóvenes de la academia.

Rodríguez viajó de Tampa a San Diego, cruzó la frontera y llegó a Tijuana. En lugar de encontrar a Arozarena, se topó con un campocorto zurdo cuyo swing llamó su atención después de conectar dos batazos por encima de la cerca. Se trataba de Jonathan Aranda.

“Es un poco gracioso”, recordó Rodríguez sobre la forma en que descubrió al pelotero mexicano para un artículo de MLB.com. El directivo describió el encuentro como “las casualidades de la vida”.

Rodríguez, actual asistente del gerente general de los Rays, identificó desde entonces varias de las cualidades que distinguen a Aranda: su capacidad para hacer contacto con la pelota, la conciencia de dónde se encuentra la maceta del bate y su potencia al batear.

Aranda ya había tenido contacto con los Astros de Houston, pero finalmente firmó con Tampa Bay el 2 de julio de 2015 por 130 mil dólares.

“Yo no lo podía creer. Fue algo que él soñaba. Yo hasta le dije: ‘ya retírate de ahí porque ya es mucho tiempo’. La más desesperada era yo. Y verlo aquí pues es una felicidad para todos”, recordó sobre el fichaje de Aranda su mamá, Jessica Ventura, para el canal de YouTube TJ Sports: Beisbolismo.

Jonathan Aranda: De Ligas Menores al All-Star Game de MLB

El camino de Aranda para consolidarse en las Grandes Ligas no fue sencillo. El mexicano pasó por ocho filiales de Ligas Menores, desde la Liga de Verano Dominicana hasta la Triple-A, antes de tener sus primeras apariciones en MLB entre 2022 y 2023.

En 2024, después de una buena pretemporada, logró consolidarse como una pieza importante de la novena de Tampa Bay pese a una lesión que frenó su crecimiento.

“Es muy especial. Crecí aquí como jugador y tengo muchos recuerdos con los coaches y todos los demás”, comentó a MLB.com.

En 2025, Aranda recibió su primera —y de momento única— convocatoria al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, una distinción que confirmó su crecimiento como pelotero.

“El primer día que llegué a Grandes Ligas no podía creer que estaba ahí porque uno dice: ‘quiero llegar’, pero cuando ya estás, no te lo imaginas. Yo disfruté el proceso: fue largo, pero no negativo”, contó a Telemundo.

Curiosamente, Aranda desconocía que los Rays habían viajado originalmente a Tijuana para observar a su futuro compañero. “Me enteré años después de eso, pero la historia de cómo llegaron y me encontraron, es algo especial”, expresó a MLB.com.

Aranda busca ganar la primera Serie Mundial para los Tampa Bay Rays

La vida volvió a reunir a ambos peloteros en los Rays. Arozarena formó parte del equipo de 2020 a 2024 y, además, los dos representaron a México en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

“Siempre va a ser un orgullo representar a mi país, tener ese nombre en el pecho”, expresó Aranda a Telemundo sobre el representar a la selección mexicana.

En la temporada regular 2026, el primera base terminó con promedio de bateo de .274, porcentaje de embasado de .358 y slugging de .434, para un OPS de .792. También conectó 22 cuadrangulares, impulsó 92 carreras y sumó 159 hits en 580 turnos al bate.

Ahora, Aranda busca conquistar su primer anillo de campeón de las Grandes Ligas con Tampa Bay, el equipo que lo incorporó a su organización en 2015 y con el que aspira a ganar la primera Serie Mundial de su historia.