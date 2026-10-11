Series de Campeonato 2026 de MLB: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO Dodgers vs. Brewers y Rays vs. Guardians?

Dodgers vs. Brewers y Rays vs. Guardians protagonizan las Series de Campeonato de MLB 2026, con un boleto a la Serie Mundial en juego. (Foto: IA / MLB).

La ruta hacia la Serie Mundial tiene cuatro invitados y ningún lugar para pestañear en la Series de Campeonato de MLB 2026.

En la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles quieren prolongar su dominio y Milwaukee busca venganza.

En tanto, en la Liga Americana, Tampa Bay intenta aprovechar su fortaleza como local ante unos Guardianes que consiguieron su boleto después de remontar una serie divisional.

Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers: fechas, horarios, canales y resultados de la NLCS 2026

Los Dodgers de Los Ángeles y los Brewers de Milwaukee se reencuentran en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026, luego de que el año pasado los angelinos los eliminaron con una barrida de cuatro partidos en esta misma instancia.

Los Dodgers de Los Ángeles buscarán llegar de nuevo a la Serie Mundial después de ganar el campeonato de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong) (Jae C. Hong/AP Photo/Jae C. Hong)

Milwaukee llega con una campaña regular de 103 victorias y tras eliminar a San Diego Padres, con una alineación profunda, un bullpen sólido y el talento del joven Jackson Chourio entre sus principales fortalezas.

Los vigentes campeones también superaron su Serie Divisional en cuatro encuentros frente a Atlanta Braves. Ahora buscan conquistar su tercer título consecutivo de Serie Mundial, una hazaña que los convertiría en apenas el segundo equipo de los últimos 50 años en conseguirlo.

Para esta eliminatoria, el mánager Dave Roberts convocó al venezolano Miguel Rojas, quien salió del tercer partido ante Atlanta por molestias en la espalda baja, así como al lanzador Justin Wrobleski. El infielder Hyeseong Kim quedó fuera del roster.

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán únicamente si son necesarios.

Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians: fechas, horarios, canales y resultados de la ALCS 2026

Los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians se enfrentan en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) 2026, después de superar caminos distintos en la ronda divisional.

Tampa Bay eliminó a los New York Yankees y llega respaldado por el mejor registro como local de las Grandes Ligas durante la temporada regular. Entre sus principales armas ofensivas destaca el dominicano Junior Caminero, aunque su producción de cuadrangulares y su desempeño ante lanzadores zurdos son aspectos por observar.

Cleveland, en tanto, remontó una desventaja de dos partidos frente a los Chicago White Sox y aseguró su pase con una victoria de 2-0 el sábado. José Ramírez marcó la diferencia con un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada ante Sean Burke. La ofensiva de Chicago apenas conectó tres imparables y sus bateadores acumularon 21 ponches, en una eliminación que dejó frustración entre sus jugadores.

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán únicamente si son necesarios.

Con información de AP y MLB