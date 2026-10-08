¿Dónde ver el monoplaza Cadillac de ‘Checo’ Pérez en CDMX?

Exhiben monoplaza como el de Sergio 'Checo' Pérez previo al GP de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock).

Estamos a menos de un mes de la celebración del Gran Premio de México 2026 y el ambiente automovilístico ya se respira en el aire. Una de las actividades que puedes hacer para ‘calentar motores’ es conocer la réplica del monoplaza de ‘Checo’ Pérez.

‘Checo’ Pérez conduce un Cadillac MAC-26, el monoplaza con el que la escudería estadounidense debuta esta temporada en Fórmula 1 con el respaldo de General Motors. El auto incorpora un sistema de propulsión híbrido bajo el reglamento técnico de la categoría.

Su se llama MAC-26, siglas de Mario Andretti Cadillac 26, en homenaje al campeón mundial de 1978. Cuenta con una unidad de potencia Ferrari y luce una decoración en blanco y negro con un patrón inspirado en los chevrones de Cadillac.

Réplica oficial de Cadillac en Antara Polanco: ¿Hasta cuándo ver el monoplaza de ‘Checo’ Pérez?

Recientemente se presentó una réplica oficial del monoplaza de Cadillac en Fórmula 1, la cual está en la plaza Antara Polanco y permanecerá en exhibición hasta el 17 de octubre.

Se trata de un modelo “construido únicamente para exhibición”, de acuerdo con un comunicado de GM México, y busca acercar a la gente a la identidad de la undécima escudería que llegó al ‘Gran Circo’ para esta temporada.

Evento : Exhibición del monoplaza de ‘Checo’ Pérez

: Exhibición del monoplaza de ‘Checo’ Pérez Fecha : Hasta el 17 de octubre de 2026

: Hasta el 17 de octubre de 2026 Sede : Centro comercial Antara Polanco

: Centro comercial Antara Polanco Ubicación : Av. Ejército Nacional Mexicano 843-B, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

: Av. Ejército Nacional Mexicano 843-B, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México Horario: La plaza tiene un horario general de 11:00 am a 9:00 pm

Réplica del monoplaza de ‘Checo’ Pérez en GM Delta: Esto sabemos del otro automóvil que puedes visitar

Además del monoplaza que se encuentra en Polanco, puedes visitar otro ejemplar de exhibición en la agencia Buick GMC Cadillac que se encuentra frente al centro comercial Parque Delta.

De acuerdo con lo que ha comunicado la agencia mediante sus redes sociales, las personas pueden visitar el monoplaza durante todo el mes de octubre.

Evento : Exhibición de monoplaza Cadillac

: Exhibición de monoplaza Cadillac Fecha : Todo octubre

: Todo octubre Sede : Agencia Buick GMC Cadillac Delta

: Agencia Buick GMC Cadillac Delta Ubicación : Av. Cuauhtémoc 429, colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

: Av. Cuauhtémoc 429, colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México Horario: 9:00 am a 6:00 pm

‘Checo’ Pérez tendrá Show Run en Ciudad de México

Sergio Pérez regresará a México para celebrar sus 300 Grandes Premios en Fórmula 1 con un Show Run por Paseo de la Reforma antes del Gran Premio. El evento se realiza el miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 horas, como parte de las actividades previas al Gran Premio de la Ciudad de México.

La exhibición será organizada por Cadillac Formula 1 Team y el GP de México, con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Para ‘Checo’, marcará también su regreso al país después de ausentarse de la edición de 2025.

El piloto mexicano protagoniza el recorrido al volante de un monoplaza de Cadillac, escudería que tendrá su primera participación en el GP de México tras debutar en la temporada 2026 como el undécimo equipo de la parrilla