El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y China acordaron establecer un grupo de trabajo para impulsar las exportaciones mexicanas al país asiático, principalmente de productos como atún, camarón, limón, calabaza y cárnicos.

Luego de una reunión con autoridades chinas, entre ellas el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, el funcionario explicó que uno de los principales objetivos del encuentro fue gestionar la autorización de protocolos sanitarios y comerciales que permitan a México ampliar la venta de alimentos en ese mercado.

Ebrard señaló que el Gobierno mexicano busca mejorar la proporción entre las importaciones y exportaciones que mantiene con China, de manera que el intercambio comercial sea más favorable para el país.

“¿Qué es lo que más nos interesa? Que aumenten las exportaciones mexicanas a China”, explicó el secretario, quien consideró que mejorar el balance comercial es “lo justo y lo razonable”.

El funcionario detalló que ambas partes acordaron integrar un grupo de trabajo que dará seguimiento a los protocolos pendientes durante los próximos meses, con la intención de concretar nuevas oportunidades para los productores mexicanos.

“Vamos a estar trabajando los próximos meses para lograr ese propósito”, indicó.

Ebrard calificó el encuentro como positivo y destacó que el acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la presencia de México en el mercado chino y ampliar sus exportaciones.

“Pienso que fue una buena reunión hacia el futuro de nuestro país, hacia aumentar nuestras exportaciones y nuestra presencia en China”, concluyó

México promete que la relación con China ‘no va a afectar’ los lazos con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acercamiento y la cooperación entre México y China no afectarán la relación bilateral con Estados Unidos. Por el contrario, manifestó el interés de su Gobierno en fortalecer los intercambios con Pekín en ámbitos como la ciencia, el turismo, la energía y la educación.

“La integración económica de México y EU es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, desde la investigación científica hasta el turismo, y todo lo que tiene que ver con esta colaboración”, declaró durante una rueda de prensa al concluir su visita a Shenzhen, ciudad del sureste chino, donde participó en la cumbre de líderes de la APEC.

Sheinbaum también descartó, por ahora, la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio con China, en un contexto marcado por las tensiones comerciales entre ambos países.

Estas diferencias se relacionan, entre otros factores, con la decisión de México de imponer aranceles de hasta 50 por ciento a determinados productos provenientes de países con los que no tiene acuerdos comerciales, entre ellos China.

Con información de EFE