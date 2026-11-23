Los precios máximos del gas LP en México podrían poner en riesgo la distribución del combustible a más de 20 millones de hogares, debido al aumento de los costos internacionales, advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).

Durante el Congreso GLP 2026, organizado por El Financiero y Amexgas, Carmen Espinosa, presidenta del consejo de la asociación, explicó que los precios establecidos para los consumidores no siempre cubren los gastos de las empresas distribuidoras.

“Los costos internacionales del gas LP han aumentado mientras los precios máximos al consumidor no siempre reflejan las condiciones reales de la operación”, advirtió.

Espinosa reconoció que la regulación de precios busca proteger la economía de las familias mexicanas, pero pidió que también se consideren los costos de las empresas para garantizar la distribución del combustible.

“Entendemos y compartimos la necesidad de proteger a la economía de las familias, pero también debemos de reconocer una realidad. No se puede garantizar un suministro sostenible si se pone en riesgo la viabilidad de quienes lo hacemos posible”, afirmó.

La representante de Amexgas recordó que el gas LP no solo se utiliza en los hogares, sino también en hospitales, restaurantes y pequeños comercios.

Además, destacó que la industria del gas LP genera alrededor de 200 mil empleos directos en México, por lo que los problemas económicos de las distribuidoras también podrían afectar a sus trabajadores.

¿Qué piden los distribuidores de gas LP al Gobierno?

La presidenta del consejo de Amexgas pidió al Gobierno de Claudia Sheinbaum establecer reglas claras para que las empresas puedan seguir invirtiendo en instalaciones de almacenamiento, vehículos de reparto y medidas de seguridad.

“Pedimos condiciones equiparables, no privilegios, reglas claras, criterios justos, y certeza para seguir invirtiendo”, expresó.

Espinosa señaló que las empresas mantienen conversaciones con las autoridades federales para atender los problemas del sector. Aunque reconoció avances, consideró que los acuerdos podrían alcanzarse más rápido.

“Hoy mantenemos abiertas las mesas de diálogo con las autoridades y reconocemos que hemos avanzado. Sentimos que puede ser más rápido, pero estamos encontrando señales positivas”, indicó.

La dirigente aseguró que, pese al aumento de los costos, las distribuidoras buscan continuar modernizando sus instalaciones y llevando gas LP a las comunidades más alejadas del país.

La advertencia de Amexgas ocurre en un contexto en el que México importa alrededor del 70 por ciento del gas LP que consume, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía presentadas durante el Congreso GLP 2026.

Espinosa insistió en que garantizar el suministro de gas LP requiere la colaboración del Gobierno y las empresas distribuidoras, debido a la importancia del combustible para millones de familias.