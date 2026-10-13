EU castiga al Cártel del Noreste: Sanciona a 4 personas y 11 empresas ligadas a carreras, gas y petróleo

EU castiga al Cártel del Noreste por empresas ligadas a carreras, gas y petróleo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en una presunta red financiera vinculada al Cártel del Noreste, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 15 sujetos presuntamente relacionados con esa estructura: cuatro personas físicas y 11 empresas.

Estados Unidos explicó que entre las entidades sancionadas se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas, “lo que evidencia la diversa presencia comercial del cártel”.

UIF detecta red financiera del Cártel del Noreste

La Secretaría de Hacienda informó que la UIF detectó movimientos presuntamente del Cártel del Noreste relevantes en efectivo y transferencias nacionales e internacionales, así como compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

El análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar empresas presuntamente vinculadas con los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.

Entre los hallazgos figuran operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o nula identificable.

Estos indicios podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito, señaló Hacienda.

La dependencia precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva administrativa y no implica una determinación definitiva de responsabilidad.

Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Hacienda señaló que la coordinación entre México y Estados Unidos busca prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

La UIF mantiene la colaboración con autoridades nacionales e internacionales, conforme al marco jurídico vigente y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para proteger la integridad del sistema financiero mexicano y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.