Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, informó sobre la investigación en el INE.

La Fiscalía General de la República (FGR) integra 16 carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades en la asignación de contratos por parte de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de Organismos Públicos Locales Electorales, (OPLEs).

Y derivado de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia fiscal y actos de corrupción en la obtención de contratos públicos en materia electoral, cateó cuatro domicilios: dos de ellos en la colonia Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y uno más en Polanco, en la Ciudad de México.

“En uno de ellos se localizaron lo que en apariencia son urnas y mamparas del INE y de organismos públicos locales electorales, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos que estamos investigando”, detalló la titular de la FGR, Ernestina Godoy, durante mensaje.

Destacó que las indagatorias buscan establecer la existencia de una red que, mediante diversos mecanismos, habría favorecido a determinadas personas y empresas vinculadas con funcionarios del INE y de los OPLEs.

Resaltó que la FGR llevó a cabo una inspección ministerial en instalaciones del INE, en la cual se obtuvo documentación física y digital de carácter contractual y contable, correspondiente a contrataciones realizadas entre 2014 y 2026 con empresas posiblemente favorecidas de manera irregular.

Además, su Centro Federal de Inteligencia Criminal ha llevado a cabo diversos análisis de información de personas físicas y morales, testigos y expedientes de contratación, así como la inspección de videos expuestos en fuentes abiertas, entre otros.

En días pasados, fueron llamadas a declarar diversas personas exservidoras públicas, de quienes no es posible dar a conocer mayores detalles, “pero cuyos testimonios nos han servido para aportar información muy relevante para el esclarecimiento de los hechos”, añadió.

Adicionalmente, la funcionaria indicó que se recibió documentación relacionada con la posible incorporación de personas a la estructura laboral del Instituto, quienes habrían percibido remuneraciones sin desempeñar las funciones para las que fueron contratadas, detalló.

FGR realiza cateos por investigación del INE

De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada desarrolla una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia fiscal y actos de corrupción en la obtención de contratos públicos en materia electoral, que posiblemente involucran a más de 50 personas físicas y morales, empresas y exservidores públicos de distintos niveles de responsabilidad.

Estas indagatorias, añadió, han permitido identificar posibles vínculos entre servidores y exservidores públicos del INE, así como una red de empresas dedicadas a la prestación de servicios tanto a ese instituto como a los organismos electorales en diversas entidades federativas.

Entre las líneas de investigación, la FGR analiza los procedimientos de licitación pública mediante los cuales se pudo haber favorecido la asignación de contratos a determinadas empresas.

La integración y el análisis de esta información permitió obtener de un juez federal la autorización para realizar los cateos, que dejó el aseguramiento de indicios y los inmuebles.

Los objetos localizados son ahora analizados por equipos ministeriales, periciales, policiales y de inteligencia de esta Fiscalía, a efecto de fortalecer las investigaciones y esclarecer el alcance de esta red de operación.

“El objetivo es determinar, con base en elementos de prueba fehacientes, quiénes participaron, cuáles fueron los mecanismos utilizados, quiénes pudieron beneficiarse con estas operaciones y, en su caso, identificar el destino de los recursos públicos involucrados”, explicó.

La Fiscala Godoy Ramos agradeció la cooperación interinstitucional, pues la FGR ha recibido información de dependencias como las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Economía (SE) y Anticorrupción y Buen Gobierno, así como del Instituto Nacional de Migración (INM).

Lo cual le ha permitido fortalecer ampliamente los trabajos de investigación y a partir de los datos de prueba, el Ministerio Público Federal determinará la procedencia de solicitar a la autoridad judicial las medidas necesarias para continuar con el esclarecimiento de los hechos.