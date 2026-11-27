Los secretarios de Defensa y Marina junto al comandante del Comando Norte de EU, el general Gregory M. Guillot.

Los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvieron un encuentro con un alto mando militar de Estados Unidos, en el que revisaron los mecanismos de cooperación bilateral y las actividades conjuntas previstas para 2027.

El acercamiento se llevó a cabo del 16 al 18 de noviembre en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, donde los funcionarios mexicanos se reunieron con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial.

La visita se realizó como parte de los acuerdos alcanzados durante una reunión de trabajo celebrada del 19 al 22 de julio de 2026 en el puerto de Veracruz, en la que también participaron los titulares de Defensa y Marina y el general Guillot.

Entre los principales temas que abordaron estuvieron el intercambio de capacitación técnica, el incremento de las operaciones concurrentes en la frontera común y el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración en materia de seguridad marítima y atención de emergencias.

México y EU buscan aumentar las operaciones espejo en la frontera

Uno de los asuntos revisados por los mandos militares fue el aumento de las conocidas operaciones espejo, en la frontera entre México y Estados Unidos.

Según el comunicado de la Secretaría de Marina (Semar), estas acciones tienen como propósito atender las problemáticas que enfrentan ambas naciones mediante una mayor coordinación entre sus Fuerzas Armadas.

Otro de los puntos fue la revisión del Plan Anual de Actividades 2027, que incluye el intercambio de capacitación técnica en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés).

Este mecanismo contempla programas de adiestramiento, cursos de capacitación, procedimientos y ejercicios de entrenamiento para fortalecer las capacidades y la preparación de los elementos militares de ambos países.

¿Qué otros acuerdos revisaron los secretarios de Defensa y Marina?

Durante la visita a Arizona, los funcionarios también dieron seguimiento a los mecanismos de colaboración que México y Estados Unidos mantienen en materia de seguridad marítima.

La agenda incluyó la preparación para brindar asistencia humanitaria y la coordinación de acciones para responder ante desastres.

Al respecto, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó la importancia del diálogo entre ambos países para enfrentar desafíos comunes mediante la cooperación, el adiestramiento y la coordinación de sus Fuerzas Armadas.

Por su parte, el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que estos encuentros permiten fortalecer la relación bilateral a través de programas de capacitación y ejercicios de entrenamiento que contribuyan a elevar las capacidades militares.

En tanto, el general Gregory M. Guillot afirmó que México y Estados Unidos mantienen una alianza de defensa duradera, basada en valores compartidos y respeto mutuo. También destacó que las reuniones periódicas con los responsables de Defensa y Marina reflejan el compromiso de ambos países con la seguridad regional y el fortalecimiento de la compatibilidad operativa.