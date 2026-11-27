La DEA respondió en 2 minutos: periodista revela qué le dijeron tras denunciar políticos por WhatsApp. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, narró su experiencia al comunicarse con el chat de WhatsApp que la DEA habilitó para denunciar a políticos presuntamente corruptos y con vínculos con el crimen organizado.

Aseguró que entre el primer mensaje que envió y la respuesta a través de ese canal de comunicación pasaron tan solo 2 minutos. Supuestamente, la agencia estadounidense “me tiene identificado de alguna manera”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Sobre los datos que presuntamente compartió por el chat de WhatsApp, Partida señaló que la DEA ya investigaría a los políticos; sin embargo, adelantó que enviaría más información que le proporcionó la inteligencia militar.

“Los nombres que les mencioné ya los conocen, tienen a esos políticos bajo investigación”, comentó en entrevista con Azucena Uresti, sin mencionar los nombres de los políticos que señaló.

¿Cuál es la nueva información que dará a la DEA?

Juan Manuel Partida aseguró que la nueva información que enviará a través de WhatsApp incluye las discusiones entre mandos del Ejército y las exgobernadoras interinas Yeraldine Bonilla Valverde y Graciela Domínguez Nava, esta última actual gobernadora interina.

Supuestamente, en dos encuentros distintos, generales acusaron a las gobernadoras interinas de ser “el Cártel de Sinaloa”.

Luego de aquel desencuentro, contó, los generales fueron reemplazados por otros miembros de la institución castrense, presuntamente como represalia.

“Las complicidades son muy evidentes y la DEA tiene información sobre esto. Entonces, ¿de qué se trata esto? Obviamente, de ampliar en todo lo que puedan (los datos que tienen)”, complementó.

Gobierno de Sinaloa descarta la necesidad de una línea externa para denunciar

La gobernadora interina, Graciela Domínguez, respaldó el posicionamiento del gobierno federal sobre el chat de WhatsApp habilitado por la DEA para denunciar a funcionarios corruptos. Reiteró que existe colaboración, pero rechazó la injerencia.

“Siempre habrá colaboración entre los dos gobiernos, pero cuando se advierta que hay injerencismo, no estamos de acuerdo (...)”, mencionó.

En tanto, Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad de la entidad, aseguró que no son necesarias líneas de comunicación externas para presentar denuncias. Invitó a la población a utilizar los mecanismos de las autoridades estatales y federales para reportar actividades irregulares.

“Tenemos los mecanismos para recibir esas denuncias, se les hace un llamado a que tenemos el número 089 y 911 donde recibimos denuncias todos los días (...) no requerimos otras líneas de comunicación”, expresó.