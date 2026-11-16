‘Sin inmunidad’: DEA tendría lista de 35 políticos de Morena vinculados con el narco, revela Riva Palacio

La presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado a Estados Unidos de intervencionismo por investigar al gobernador Rocha Moya, y retirar la visa a 'Andy' López Beltrán.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tendría una lista de 35 políticos de Morena que, supuestamente, están relacionados con los cárteles, afirmó el periodista Raymundo Riva Palacio.

En su columna Miller y Cole, los enemigos de la 4T, publicada en El Financiero este lunes 16 de noviembre, el periodista afirmó que esta lista fue redactada durante la primera administración de Donald Trump, es decir, entre 2017 y 2021.

Según Riva Palacio, Terry Cole, actual director de la DEA, preparó esta lista cuando era responsable de la agencia para México, Canadá y Centroamérica durante esos años.

La lista permaneció ‘archivada’ durante el Gobierno del demócrata Joe Biden, pero adquirió otra vez relevancia con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y con una estrategia mucho más agresiva del republicano que incluso declaró a los cárteles como organizaciones terroristas.

Hasta ahora, no se ha difundido públicamente el documento mencionado por el columnista ni se conocen los nombres de los 35 políticos que supuestamente aparecen en él.

¿Por qué la presunta lista de la DEA de 35 políticos de Morena cobró relevancia?.

El periodista agregó que Stephen Miller, uno de los principales colaboradores de Trump en la Casa Blanca, comenzó a revisar distintas relaciones de políticos mexicanos que habrían sido elaboradas por dependencias estadounidenses, incluida la DEA.

Riva Palacio sostuvo que las personas que actualmente despiertan mayor interés entre las autoridades de Washington se encuentran en el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

DEA advierte que investigará a políticos que protejan al narcotráfico

Las revelaciones del columnista ocurren después de que Terry Cole advirtió de nueva cuenta que la ‘guerra’ de la DEA contra los cárteles no se limitará a sus dirigentes y operadores financieros, esto en declaraciones por la sentencia de 22 años y medio de prisión a ‘Tony Montana’, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

El funcionario estadounidense señaló el viernes 13 de noviembre que las autoridades también perseguirán a funcionarios y políticos que colaboren con los cárteles.

El director de la DEA advirtió que las acciones de las autoridades estadounidenses también estarán dirigidas contra quienes reciban recursos de las organizaciones delictivas a cambio de protección o utilicen sus cargos para permitir sus actividades.

Riva Palacio sostuvo que la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta presiones de Estados Unidos para actuar contra políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado, aunque la mandataria ha defendido los resultados de su estrategia de seguridad.

¿Qué papel tendrían Stephen Miller y Terry Cole en las investigaciones contra políticos mexicanos?

De acuerdo con Riva Palacio, Stephen Miller y Terry Cole se han convertido en dos figuras centrales de la estrategia estadounidense para investigar posibles relaciones entre autoridades mexicanas y los cárteles.

El columnista explicó que Miller comenzó a procesar información recopilada por distintas agencias federales, mientras que Cole retomó las investigaciones relacionadas con políticos mexicanos desde la DEA.

Además, señaló que las acciones contra funcionarios que presuntamente colaboren con grupos criminales podrían involucrar a la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de EU, una unidad creada por Trump en su segundo mandato.

Según la columna, entre las dependencias involucradas en ese grupo se encuentran el FBI y organismos de investigación del Departamento de Seguridad Nacional.

Riva Palacio también vinculó el endurecimiento de la estrategia estadounidense con los reclamos que, según sus fuentes, Washington ha dirigido al Gobierno de Sheinbaum para que investigue a funcionarios presuntamente relacionados con el narcotráfico.

Lo que dijo Sheinbaum sobre las acusaciones de EU contra políticos de Morena

En abril de este año, después de que autoridades estadounidenses acusaron a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la mandataria aseguró que su administración no encubriría a ningún político, independientemente de su partido.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro país”, declaró durante su conferencia matutina del 12 de mayo.

Más adelante, en junio, Sheinbaum reiteró su exigencia de pruebas ante las versiones de que funcionarios de Morena buscaban colaborar con EU como informantes, al tiempo que cuestionó posibles intereses políticos detrás de los señalamientos.

“¿Cómo puede haber una nota en un periódico que se dice de los mejores del mundo? Básicamente dice: ‘Me dijo una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’ Esa es la nota”, criticó en la ‘mañanera’ del 29 de ese mes.