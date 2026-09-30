Fabricaba fentanilo para Los Chapitos y negoció con una fuente de la DEA: ¿Quién es Carlos Omar Félix?

¿Qué hizo Carlos Omar Félix para Los Chapitos? Esto se sabe del operador de fentanilo. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: DEA/Cuartoscuro)

Carlos Omar Félix Gutiérrez, presunto fabricante de fentanilo para Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, estaría a punto de recibir sentencia.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió una pena de siete años y ocho meses de prisión para el integrante de Los Chapitos, luego de que se declarara culpable de conspiración para importar fentanilo.

Aunque la pena solicitada no significa que fuera un operador de bajo nivel dentro de la estructura criminal. Al contrario, las autoridades estadounidenses lo señalaban como un importante productor y distribuidor de fentanilo.

Félix Gutiérrez, bajo las órdenes de Los Chapitos

Carlos Omar Félix Gutiérrez llegó a estar en la lista de los más buscados del gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que llevara a su captura.

Dentro de la estructura de Los Chapitos, Félix Gutiérrez se encargaba de la administración de laboratorios clandestinos para la producción de fentanilo, que posteriormente era enviado a Estados Unidos para su comercialización. La DEA lo identificó como administrador de laboratorios clandestinos dentro de la red de Los Chapitos.

En 2022, Carlos Omar Félix puso el último clavo a su ataúd. El operador de Los Chapitos cayó en una trampa de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con los documentos judiciales, habría vendido fentanilo a una fuente confidencial de la agencia estadounidense; incluso durante la negociación ofreció cambiar la droga por armas que eventualmente llegarían a las manos de integrantes de Los Chapitos. Aunque en ese momento no fue detenido.

Un año después de aquella operación encubierta, en marzo de 2023, Carlos Omar Félix fue detenido por agentes de la Dirección General de la Policía Judicial e Inteligencia de Colombia.

El presunto narcotraficante fue arrestado tras bajar de un vuelo comercial en Bogotá y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar la acusación dictada en el Distrito Sur de Nueva York. La detención ocurrió el 16 de marzo de 2023.

¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Carlos Omar Félix?

En abril de 2023, un gran jurado federal presentó la acusación formal contra Carlos Omar Félix y lo imputó por cinco delitos:

Conspiración para la importación de fentanilo .

. Conspiración para el tráfico de fentanilo .

. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para el blanqueo de dinero.

Estos fueron los cinco cargos incluidos en la acusación original del Distrito Sur de Nueva York.

El caso del operador de Los Chapitos forma parte del expediente en el que también fueron incorporadas acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, Enrique Inzunza, senador, y otros exfuncionarios sinaloenses.