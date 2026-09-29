EU sanciona al ‘Mayito Flaco’ y a una red de 50 personas y empresas del Cártel de Sinaloa

Según el Tesoro, Zambada Sicairos tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense y nació en Anaheim, California, en 1982. (Foto: Tesoro de EU)

Estados Unidos aumentó este martes 29 de septiembre la presión sobre el Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a casi 50 personas y empresas que, según la dependencia, actúan como líderes o facilitadores de la organización criminal.

Entre los sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, conocido como ‘Mayito Flaco’ e hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, a quien el Tesoro identifica como líder de Los Mayos y responsable de dirigir las actividades del grupo.

La medida también contempla a integrantes de su círculo cercano, líderes de células con base en Tijuana, presuntos lavadores de dinero y personas señaladas por el gobierno estadounidense como funcionarios corruptos que permiten las operaciones del cártel.

En la lista aparece Carlos Alberto Torres Torres, quien fue esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la acción contempla a 21 personas y 25 entidades relacionadas con las redes del Cártel de Sinaloa.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent .

¿Por qué EU sancionó a ‘Mayito Flaco’ y a la red del Cártel de Sinaloa?

La OFAC indicó que las sanciones buscan afectar distintos componentes de las redes del Cártel de Sinaloa, desde sus líderes y estructuras organizativas hasta facilitadores financieros y personas que presuntamente funcionan como testaferros.

Entre las 21 personas y 25 entidades sancionadas se encuentran “el líder del cártel, Ismael Zambada Sicarios (alias ‘Mayito Flaco’), algunos miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cartel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”, explicaron desde el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El Tesoro explicó que esta estrategia busca atacar de manera simultánea diferentes partes de las organizaciones criminales.

La dependencia señaló que la acción fue realizada en coordinación con distintas agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, el FBI, ICE, CBP y la División de Investigación Criminal del IRS.

“Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, dijo Bessent.

¿Quién es ‘Mayito Flaco’, líder de Los Mayos?

El Departamento del Tesoro identifica a Ismael Zambada Sicairos como el líder de Los Mayos. La dependencia señala que asumió el liderazgo de esta facción después de la detención de su padre, Ismael Zambada García, “El Mayo”, en julio de 2024.

Según el Tesoro, Zambada Sicairos tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense y nació en Anaheim, California, en 1982.

El Tesoro también señala que en 2014 un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó, junto con otros integrantes del Cártel de Sinaloa, de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Actualmente, añade la dependencia estadounidense, ‘Mayito Flaco’ permanece prófugo en México.

El gobierno de Estados Unidos lo responsabiliza de dirigir actividades delictivas de Los Mayos, entre ellas narcotráfico, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.