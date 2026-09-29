¿Qué sigue para Andrea Chávez? Sheinbaum recuerda a las ‘corcholatas’ que tendrán otras oportunidades

Tras perder las encuestas, ¿qué sigue para Andrea Chávez y las otras aspirantes de Morena? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Andrea Chávez, Tatiana Clouthier y Abelina López no quedaron fuera del todo. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó a las aspirantes que pueden participar como coordinadoras para otro cargo, luego de que Morena decidiera a los virtuales candidatos para las elecciones de 2027.

“Hay muchas nuevas convocatorias, son presidencias municipales, diputaciones estatales en donde quien no obtuvo el triunfo en la encuesta puede participar como coordinador (...)”, mencionó en la mañanera de este martes 29 de septiembre.

De los tres casos más sonados de aspirantes que no fueron seleccionadas, Abelina López solicitó licencia como alcaldesa y en 2027 termina su segundo periodo de gobierno en Acapulco, Guerrero; a la par, Tatiana Clouthier renunció en mayo al Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME).

En el caso de Andrea Chávez, solicitó licencia al Senado por tiempo indefinido, es decir, podría volver a su cargo hasta 2030, cuando finaliza el periodo para el que fue electa.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el proceso interno de Morena “hubo mucha unidad”, pese a las diferencias notables tras los anuncios de los virtuales candidatos y la afirmación de Reginaldo Sandoval, diputado del PT, quien dijo que podrían hacer perder a Morena en 12 de las 17 gubernaturas que se disputarán el próximo año.

Aconsejó a las ‘corcholatas’, como se les llama a los virtuales candidatos, que se rijan por los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Evitan dar ‘espaldarazo’ a competidores

Luego del anuncio, Andrea Chávez aseguró que continuarán sus recorridos por Chihuahua para contribuir a acabar con el ‘PRIAN’ en la entidad.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre si respaldaba la designación de Cruz Pérez Cuéllar, la senadora con licencia prefirió decir que está con el movimiento de la autonombrada cuarta transformación, la presidenta Sheinbaum y el pueblo de Chihuahua.

“Yo respaldo a todos los chihuahuenses que me abrieron sus puertas y también a los que abrieron la posibilidad de acompañar otros esfuerzos; tienen que estar tranquilos, contentos, porque el movimiento de la 4T tiene largo aliento en el estado de Chihuahua”, respondió tras finalizar el proceso de Morena.

Lo mismo ocurrió con Tatiana Clouthier, quien evitó mencionar a Clara Luz Flores tras ser nombrada la virtual candidata a la gubernatura de Nuevo León.

La morenista se limitó a afirmar que respetaba los resultados de las encuestas y que “si no hubiera decidido respetarlos, no hubiera entrado en la contienda”.

“Yo acompaño el proyecto de nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum), entré a esto desde 2011, acompañando el proyecto de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel (López Obrador)”, recordó.