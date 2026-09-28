Morena anuncia a sus ‘corcholatas’ EN VIVO: ¿Quiénes encabezan las coordinaciones en Chihuahua, NL y BC?

Rumbo a las elecciones de 2027, donde serán electos gobernadores en distintos estados, Morena definirá este mismo lunes a las personas que encabezarán la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía.

En esta ocasión, Morena anunciará a partir de las 10:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México a quienes liderarán las coordinaciones estatales, mismos que se convertirán en virtuales precandidatos y precandidatas del partido.

El partido nombrará a las personas a cargo de las coordinaciones estatales de San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua, en eventos programados a lo largo de este lunes 28 de septiembre.

Previamente, Morena ya nombró a algunas ‘corcholatas’: Carlos Torres Piña, exfiscal que investigó el caso del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, encabeza la coordinación de Michoacán; Eugenio Segura, conocido como ‘Gino’, fue elegido para Quintana Roo; Beatriz Mojica es la ‘corcholata’ en Guerrero; y Verónica Díaz, quien es cercana a los Monreal, fue designada en Zacatecas.

¿Cuándo son las elecciones de 2027?

El proceso electoral 2027 arrancó formalmente en septiembre de este año, por lo que Morena, PAN y otros partidos han comenzado a revelar a sus ‘corcholatas’, o las personas favoritas que encabezarán las precandidaturas y virtuales candidaturas estatales.

En 2027 habrá elecciones de gubernatura en 17 estados mexicanos:

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chihuahua Colima Guerrero Michoacán Nayarit Nuevo León Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tlaxcala Zacatecas.

Las elecciones en México 2027 se llevarán a cabo el domingo 6 de junio del próximo año.

Las alianzas de Morena

Pese a las tensiones entre Morena y su aliado Partido del Trabajo (PT), el líder petista Alberto Anaya destacó que este grupo político siempre irá con la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras especialistas han advertido sobre una posible ruptura de la alianza.

Anaya negó que haya una ruptura del PT con Morena y el gobierno federal.

En días previos, algunos miembros del PT señalaron el ‘maltrato interno’ por parte del partido guinda así como desacuerdos en el nombramiento de perfiles para las coordinaciones estatales y virtuales candidaturas.

Incluso Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, reiteró que el movimiento debe mantener su alianza con el Partido del Trabajo.