Embarazo infantil en México: 22 niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día

El embarazo en menores de 15 años es considerado fecundidad forzada. Esto es lo que plantea el manifiesto ‘Niñas Sí, Madres No’.

En México, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz durante 2025, un promedio de 22 nacimientos diarios. Aunque la cifra disminuyó 24.9 por ciento entre 2018 y 2025, el embarazo infantil continúa siendo considerado una emergencia de salud pública y una violación a los derechos humanos.

El dato fue presentado en el marco del Manifiesto Nacional ‘Niñas Sí, Madres No’, impulsado por los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de todo el país para reforzar las acciones contra la violencia sexual infantil, los embarazos en menores de 15 años y las uniones forzadas.

Embarazo infantil: un tema de violencia sexual

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) considera los embarazos en niñas de 10 a 14 años como fecundidad forzada.

El manifiesto establece como premisa que “en México no existen niñas madres. Existen niñas víctimas de violencia sexual cuyos derechos no fueron protegidos oportunamente”.

Además, plantea que la maternidad no debe ocultar la posible comisión de un delito ni sustituir la obligación de las autoridades de investigar a los agresores y garantizar la reparación del daño.

Más de la mitad de menores con embarazos vivía en zonas urbanas

El embarazo infantil no se concentra únicamente en comunidades rurales. De acuerdo con los datos incluidos en el manifiesto, 53.8 por ciento de las niñas que tuvieron un nacimiento en 2024 vivía en zonas urbanas.

La mitad contaba únicamente con educación primaria y las condiciones varían entre entidades federativas, por lo que el movimiento plantea acciones específicas en municipios, escuelas y familias.

¿Qué propone el manifiesto ‘Niñas Sí, Madres No’?

El manifiesto plantea cuatro líneas de acción:

Rechazar la violencia sexual contra niñas.

Investigar y sancionar a los agresores, sin que la maternidad invisibilice el delito.

Implementar la Ruta NAME en los municipios para coordinar la atención de salud, educación, fiscalías y DIF.

en los municipios para coordinar la atención de salud, educación, fiscalías y DIF. Detectar los casos de manera temprana y garantizar justicia sin revictimización, así como la restitución de derechos.

La Ruta para la Atención Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME) busca coordinar a las instituciones que intervienen en la atención de estos casos.

La ENAPEA establece como objetivo erradicar los nacimientos en niñas menores de 15 años para 2030.

El manifiesto firmado por los SIPINNA estatales plantea que para alcanzar esa meta no basta con prevenir nuevos embarazos: también se requiere detectar la violencia sexual, garantizar atención integral y evitar la impunidad.