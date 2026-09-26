EN VIVO: Huracán ‘Polo’ golpea la Isla Socorro, ¿cuál es su trayectoria y dónde impactará?

‘Polo’ permaneció durante más de 48 horas no consecutivas como huracán categoría 5, de acuerdo con el SMN.

El huracán ‘Polo’ mantiene su avance por el Pacífico mexicano y se dirige hacia Baja California Sur, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que toque tierra el próximo lunes.

El ciclón se debilitó este sábado de categoría 5 a 4, pero conserva vientos capaces de generar condiciones peligrosas en la península.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico No. 38-26 del SMN, emitido a las 18:30 horas de este sábado 26 de septiembre, el centro de ‘Polo’ se ubicaba a 520 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 635 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

En ese momento registraba vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de 270 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

Por la tarde, la Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos de México compartió un video donde se observa la fuerza del huracán ‘Polo’ a su paso por la Isla Socorro, en Colima, donde no hay población civil y únicamente sirve como base de la Secretaría de Marina.

¿Dónde tocará tierra el huracán ‘Polo’?

‘Polo’ continuará acercándose a la península durante el fin de semana. El SMN prevé que el sistema se dirija hacia Baja California y toque tierra en Baja California Sur el lunes 28 de septiembre.

Las autoridades contemplan que el ciclón golpeará la zona central del estado todavía como huracán categoría 1 o 2, antes de cruzar hacia el golfo de California.

Para el martes, el sistema podría alcanzar Sonora, ya como tormenta tropical, mientras que el miércoles se prevé que se debilite a depresión tropical sobre tierra.

Debido a la proximidad del ciclón con la península, el SMN mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Para las próximas horas, se espera que el avance de ‘Polo’ provocará chubascos de entre 5 y 25 milímetros y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la entidad

Las condiciones podrían intensificarse conforme el ciclón se acerque a tierra, por lo que las autoridades mantienen activos los preparativos para atender posibles afectaciones.

¿Qué estados tendrán lluvias por ‘Polo’?

Las autoridades prevén acumulados de lluvia de 150 a 250 milímetros entre el 26 y el 29 de septiembre en zonas de Baja California Sur y Sonora.

También podrían registrarse entre 75 y 150 milímetros en Sinaloa, Chihuahua y Durango.

La interacción con la humedad aportada por el ciclón ‘Odalys’ favorecerá precipitaciones en el noroeste de México y podría extender sus efectos hasta Nuevo México, Estados Unidos.

¿‘Polo’ y otros huracanes pueden formar un ‘superhuracán’?

La presencia simultánea de varios ciclones en el Pacífico ha generado dudas sobre una posible interacción entre ellos. Sin embargo, especialistas del SMN descartaron que los sistemas actuales puedan fusionarse para formar un supuesto “superhuracán”.

Existe el llamado efecto Fujiwhara, mediante el cual dos ciclones suficientemente próximos pueden interactuar y modificar sus trayectorias. No obstante, el SMN señaló que no se prevé ese escenario entre los sistemas que actualmente se encuentran en el Pacífico.

‘Polo’, un huracán que rompió varios registros

Antes de perder fuerza, ‘Polo’ permaneció durante más de 48 horas no consecutivas como huracán categoría 5, de acuerdo con el SMN, superando registros previos de permanencia con esa intensidad en el Pacífico oriental.

El ciclón también se convirtió en el segundo fenómeno más intenso por presión mínima, únicamente detrás del huracán ‘Patricia’ de 2015; además, ocupa el tercer lugar por viento máximo sostenido y se encuentra entre los ciclones con una de las intensificaciones más rápidas registradas en la cuenca.

Autoridades preparan refugios ante la llegada de ‘Polo’

Ante el pronóstico de impacto, autoridades federales y estatales mantienen preparativos en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Se han contemplado 554 refugios temporales en esas entidades, mientras personal de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentra desplegado en las zonas que podrían registrar mayores afectaciones.

El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales debido a que la trayectoria e intensidad del ciclón pueden cambiar conforme se aproxime a la península.

Con información de EFE.