Huracán ‘Polo’ se ‘aferra’ a la categoría 5: ¿Qué estados esperan fuertes lluvias y alto oleaje HOY?

El huracán Polo mantiene en alerta máxima a estados del occidente y noroeste del país.

El huracán Polo se intensificó nuevamente a categoría 5 durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre. Se ubica a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corriente, en Jalisco, y a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 315 kilómetros por hora y su desplazamiento es hacia el oeste a 19 kilómetros por hora.

La circulación del ciclón ocasionará lluvias en el occidente y noroeste de México. Por esa razón habrá lluvias muy fuertes en las siguientes zonas:

Oeste, costa y sur de Jalisco.

Sur de Sinaloa .

. Norte, costa y sur de Nayarit.

Las lluvias puntuales ocurrirán en el sur de Baja California Sur, así como en el centro, costa y oeste de Michoacán.

¿Qué otras afectaciones ocasionará el huracán ‘Polo’?

Se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, y de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur.

Además, oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, y de 1 a 2 metros de altura en las costas de Colima.

Por eso, se recomienda extremar precauciones a la población en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Esto sabemos de la trayectoria del huracán ‘Polo’

El huracán Polo continuará como categoría 5 hasta el mediodía de este viernes 25 de septiembre, según la trayectoria prevista por Conagua.

A partir de las primeras horas del sábado 26 de septiembre, el ciclón regresará nuevamente a categoría 4 cuando esté a 590 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

En las primeras horas del domingo 27 de septiembre se degradará nuevamente a categoría 3, a 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Durante su transición de categoría 2 a categoría 1 será cuando impacte en Baja California Sur. Polo continuará debilitándose hasta ser categoría 2 el lunes 28 de septiembre y categoría 1 el martes 29 de septiembre.

El posible segundo impacto del huracán Polo será como categoría 1 al dirigirse a Sonora y posteriormente se degradará a depresión tropical a partir del 30 de septiembre.